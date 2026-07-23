Kết quả điều tra liên quan FIFA

Sau trận chung kết ngày 20/7 trên sân MetLife (Mỹ), Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới, giải đấu vẫn tiếp tục gây tranh cãi bởi hàng loạt quyết định của trọng tài.

Một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Cơ quan này yêu cầu FIFA loại toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận đấu vì cho rằng đã có nhiều sai sót ảnh hưởng đến kết quả. HLV Hossam Hassan cũng bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng FIFA muốn giữ Lionel Messi tiếp tục góp mặt tại giải.

Tranh cãi càng lan rộng trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của Cristiano Ronaldo được phát hiện bấm "thích" một bài đăng cáo buộc FIFA tham nhũng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tính công bằng của giải đấu.

Trước những nghi vấn trên, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, khẳng định các cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở. Ông bảo vệ đội ngũ trọng tài và cho rằng những đánh giá mang tính suy diễn không phản ánh đúng thực tế.

Đồng thời, FIFA cũng công bố kết quả giám sát của Lực lượng đặc nhiệm về liêm chính (FIFA Integrity Task Force), gồm đại diện FIFA cùng nhiều tổ chức quốc tế như FBI, INTERPOL, Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Hội đồng châu Âu và Hiệp hội Liêm chính Cá cược Quốc tế (IBIA).

Theo FIFA, lực lượng này theo dõi liên tục các biến động trên thị trường cá cược và diễn biến của từng trận đấu theo thời gian thực. Sau khi tổng hợp và phân tích toàn bộ dữ liệu của giải đấu, các chuyên gia không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến cá cược bất thường hoặc hành vi thao túng kết quả ở tất cả 104 trận đấu.

Trong thông báo chính thức, FIFA khẳng định những dữ liệu thu thập được trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026 không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về hoạt động dàn xếp tỷ số hay cá cược đáng ngờ.

Ông Liam Rich, Giám đốc cấp cao phụ trách liêm chính của FIFA, cho biết cơ chế phối hợp giữa các tổ chức quốc tế đã hình thành một hệ thống giám sát và chia sẻ thông tin hiệu quả, qua đó giúp phát hiện, đánh giá và xử lý kịp thời mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch của giải đấu. FIFA dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng mô hình này tại các sự kiện lớn trong tương lai, trong đó có World Cup nữ 2027.

Mặc dù bác bỏ mọi nghi vấn liên quan đến tiêu cực trong thi đấu, FIFA vẫn đang tiến hành hai cuộc điều tra kỷ luật đối với đội tuyển Argentina.

Vụ việc đầu tiên liên quan đến hình ảnh các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ mang dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết. Ngoài ra, FIFA cũng xem xét vụ xô xát xảy ra sau trận chung kết với Tây Ban Nha, khi Leandro Paredes, Nahuel Molina cùng trợ lý HLV Roberto Ayala bị cho là có hành vi tấn công cầu thủ đối phương.

Theo FIFA, công tố viên phụ trách kỷ luật và đạo đức sẽ đánh giá liệu những hành động trên có vi phạm Điều 13 của Bộ quy tắc kỷ luật, liên quan đến hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực và gây ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá hay không. Nếu bị xác định có sai phạm, các cá nhân liên quan có thể phải đối mặt với nhiều hình thức xử lý, từ phạt tiền đến cấm thi đấu.

(Tổng hợp)﻿