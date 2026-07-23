Rạp chiếu phim phát ô tô cho khách đi xe máy đầu tiên tại Việt Nam: Rộng 9.000m², xem màn hình 600 inch với giá 300.000

Chẳng cần bước vào rạp, thay vào đó là cứ lái hẳn chiếc xe của mình vào trong "khán phòng ngoài trời", vừa ngồi sau vô lăng vừa thưởng thức bộ phim yêu thích dưới bầu trời đêm. Đó chính là VIGA CINEMA, rạp chiếu phim drive-in đầu tiên tại Việt Nam.

Khi một tấm ga trải giường làm thay đổi cả ngành công nghiệp điện ảnh

Ý tưởng outdoor car cinema ra đời tại Mỹ năm 1933, khi doanh nhân Richard Hollingshead Jr. thử nghiệm ngay tại sân nhà bằng cách gắn máy chiếu lên nắp capo xe và căng một tấm ga trải giường làm màn hình. Vài tuần sau, rạp outdoor đầu tiên trên thế giới mở cửa tại New Jersey, rồi bùng nổ mạnh vào thập niên 1950 với hơn 4.000 rạp trên khắp nước Mỹ, trở thành biểu tượng gắn liền với thế hệ baby boomer.

Chính hình ảnh những hàng xe đậu ngay ngắn dưới bầu trời đêm, hướng về một màn hình khổng lồ ấy đã in sâu vào tâm trí của chị Đinh Dương Thanh Thảo, Giám đốc VIGA CINEMA, qua vô số bộ phim Mỹ mà chị từng xem, thôi thúc chị mang trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng này về Việt Nam. Và nếu tại Mỹ, outdoor in cinema đã là một phần ký ức tập thể suốt gần một thế kỷ, thì tại Việt Nam, VIGA CINEMA chính là người tiên phong mở ra mô hình này.

Một khán phòng riêng cho mỗi chiếc xe

VIGA CINEMA hiện đặt tại khu vực đường D4, ngay cạnh quảng trường nhạc nước trong khuôn viên The Global City, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh, nơi những ngày qua liên tục thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến trải nghiệm và check-in.

Trải nghiệm bắt đầu ngay khi xe lăn bánh vào bãi: nhân viên hướng dẫn khách kết nối radio trên xe với tần số FM 98.6 MHz, để âm thanh của bộ phim phát trực tiếp trong không gian riêng của từng xe, không cần loa ngoài, không lo tiếng ồn xen lẫn giữa các xe với nhau. Mỗi chiếc xe, nhờ vậy, trở thành một phòng chiếu thu nhỏ, vừa riêng tư vừa thoải mái.

Đi kèm là một thực đơn ăn vặt đúng chất drive-in: hotdog, kem, nước trái cây và bắp rang bơ, sẵn sàng phục vụ khách vừa nhâm nhi vừa dõi theo bộ phim. Với những ai chưa sở hữu ô tô nhưng vẫn tò mò muốn thử cảm giác xem phim kiểu drive-in, VIGA CINEMA cũng đã bố trí sẵn một số lượng xe hơi tại chỗ để khách trải nghiệm trọn vẹn. Danh sách phim được thay đổi và cập nhật thường xuyên trên các kênh mạng xã hội chính thức của thương hiệu.

Là mô hình vận hành hoàn toàn ngoài trời, thử thách lớn nhất với VIGA CINEMA lại đến từ chính bầu trời. Những hôm mưa xuống, đội ngũ nhân viên phải nhanh chóng che chắn dù, bảo vệ hệ thống ổ điện và thiết bị kỹ thuật để buổi chiếu vẫn diễn ra an toàn. Giai đoạn đầu, hễ trời mưa là buổi chiếu buộc phải hủy. Nhưng sau một thời gian mày mò khắc phục, rạp hiện đã có thể vận hành bình thường ngay cả trong những đêm mưa gió.

Theo chị Thảo, quãng thời gian mở cửa chiếu thử miễn phí trước khi khai trương chính thức chính là cơ hội quý để đội ngũ phát hiện và xử lý từng sự cố nhỏ, để khi chính thức đi vào hoạt động, mọi khâu vận hành sẽ chỉn chu và trơn tru hơn rất nhiều.

Một bài toán khác cũng phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm là lượng xe 7 chỗ đổ về khá đông, và với thân xe cao hơn, chúng vô tình che khuất tầm nhìn của những xe 4 chỗ ngồi thấp phía sau. Để giải quyết triệt để, khi chính thức bán vé, VIGA CINEMA sẽ phân chia riêng khu vực cho xe 7 chỗ và khu vực cho xe 4 chỗ. Rạp cũng quyết định chỉ nhận đặt chỗ qua fanpage chính thức, thay vì qua các ứng dụng đặt vé trung gian, để chủ động sắp xếp vị trí một cách hợp lý, đảm bảo xe nào cũng có được tầm nhìn trọn vẹn ra màn hình.

Đầu tư tiền tỷ cho một trải nghiệm hoài cổ

Đằng sau khung cảnh lãng mạn ấy là một khoản đầu tư không hề nhỏ. Riêng chiếc máy chiếu chuyên dụng của VIGA CINEMA đã có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ khu vực rạp trải rộng trên khuôn viên khoảng 9.000m², với điểm nhấn là màn hình phong cách vintage được bơm phồng bằng hơi, kích thước lên tới 600 inch, một trong những màn chiếu ngoài trời có quy mô ấn tượng bậc nhất hiện nay tại Việt Nam. Toàn bộ nội dung phim chiếu tại đây đều được VIGA CINEMA mua bản quyền hợp pháp từ các nhà làm phim và nhà sản xuất.

Về giá vé, VIGA CINEMA dự kiến thu theo đầu người, đã bao gồm bắp nước, áp dụng cho nhóm khách đi xe 4 chỗ với tối đa 5 người mỗi xe, mức giá dự kiến dao động khoảng 200.000 – 300.000 đồng mỗi người do phát sinh nhiều chi phí vận hành. Trẻ em có chiều cao dưới 1m sẽ được miễn phí vé vào cửa.

Không chỉ là xem phim, mà là một "vibe" khác biệt

Chị Thảo thừa nhận, ở giai đoạn lên ý tưởng ban đầu, chị khá lo lắng bởi đây là một mô hình hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, chưa có tiền lệ để tham chiếu. Nhưng sau thời gian mở cửa chiếu thử, những gì nhận lại vượt xa mong đợi: hàng loạt xe tìm đến trải nghiệm mỗi tối, thậm chí nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn ở lại xem trọn vẹn buổi chiếu ngay cả khi trời đổ mưa.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm hình thức xem phim mà trước đó chỉ thấy qua các bộ phim nước ngoài, đồng thời nhận xét cảm giác vừa xem phim vừa ngắm trời đêm mang lại sự thư thái hoàn toàn khác biệt so với việc ngồi trong một rạp chiếu kín. Với chị Thảo, điều khiến chị hài lòng nhất không nằm ở con số doanh thu, mà ở việc nhận ra khách hàng tìm đến VIGA CINEMA không chỉ vì bộ phim đang chiếu, mà còn vì bầu không khí và không gian đặc trưng mà mô hình này mang lại, một cảm giác xem phim trong xe hoàn toàn khác so với việc ngồi trong rạp truyền thống.

Thông tin trải nghiệm

VIGA CINEMA hiện tọa lạc tại khu vực đường D4, cạnh quảng trường nhạc nước, thuộc khuôn viên The Global City, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Cổng mở lúc 18h, suất chiếu bắt đầu từ 19h và kéo dài đến khi bộ phim kết thúc. Sau thời gian mở cửa chiếu thử, VIGA CINEMA dự kiến chính thức khai trương và đi vào hoạt động thương mại từ ngày 22/7 tới.