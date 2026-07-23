Tiểu thư Hà Thành ngồi Rolls-Royce theo chồng về dinh: Giờ sống trong biệt thự triệu đô sang xịn, đẻ 1 con rồi vẫn trẻ xinh

Doãn Hải My (sinh năm 2001, Hà Nội) được nhiều người biết đến sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng tiểu thư Hà thành gây chú ý khi xuất thân trong gia đình có điều kiện, bên cạnh đó còn sở hữu nhan sắc nổi bật cùng học vấn ấn tượng. Cuộc hôn nhân của Hải My với cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Năm 2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà, tổ chức hôn lễ xa hoa gây sốt khắp mạng xã hội. Netizen hẳn khó mà quên hình ảnh cô dâu Doãn Hải My nhan sắc sáng bừng, ngồi trong siêu xe Rolls-Royce sang trọng để theo chồng về dinh. Hiện tại, vợ chồng Hải My - Văn Hậu đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con trai đầu lòng trong căn biệt thự song lập đắt giá. Không gian sống của cặp đôi gây chú ý với thiết kế hiện đại, sang trọng, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ tiện nghi và đẳng cấp.

Toàn cảnh biệt thự của vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Biệt thự song lập của vợ chồng Hải My - Văn Hậu tọa lạc trong một khu đô thị cao cấp, sở hữu diện tích đất khoảng 140m². Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà đã gây ấn tượng với kiến trúc tân cổ điển thanh lịch, nổi bật giữa không gian xung quanh. Gam màu trắng chủ đạo kết hợp cùng những đường phào chỉ tinh tế tạo nên tổng thể vừa sang trọng, bề thế vừa toát lên cảm giác ấm cúng, tinh tế.

Bước vào bên trong, căn biệt thự mở ra không gian rộng rãi, thoáng đãng với thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng. Phòng khách nổi bật với sàn đá cao cấp có độ bóng cao, phản chiếu ánh sáng đẹp mắt, góp phần tạo cảm giác đẳng cấp cho toàn bộ không gian. Bộ sofa cỡ lớn kết hợp cùng bàn trà thiết kế tối giản mang đến tổng thể hài hòa, tinh tế. Điểm nhấn của căn phòng là phần trần tích hợp hệ thống đèn LED đổi màu, giúp không gian trở nên ấn tượng và sinh động. Từng món đồ trang trí, từ đèn đến phụ kiện nội thất, đều được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp hiện đại và thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Khu vực bếp được thiết kế theo không gian mở, liên thông với phòng khách nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng nhờ diện tích rộng rãi và cách bố trí khoa học. Toàn bộ nội thất sử dụng tông màu trung tính, kết hợp hệ tủ bếp kịch trần giúp tối ưu không gian lưu trữ và tăng tính thẩm mỹ. Điểm nhấn của căn bếp là quầy đảo cỡ lớn đi kèm hai bồn rửa, giiusp thuận tiện cho việc nấu nướng. Bên cạnh đó, kệ tủ trưng bày rượu và ly được thiết kế tinh tế, tạo cảm giác như một quầy bar thu nhỏ ngay trong nhà. Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng hay lò vi sóng đều được ưu tiên lắp âm tủ, giúp tổng thể gọn gàng, hiện đại và toát lên vẻ sang trọng.

Phòng ngủ của vợ chồng Hải My - Văn Hậu được thiết kế theo tông kem ấm chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Không gian không bày biện quá nhiều đồ đạc, chỉ tập trung vào những món nội thất cần thiết. Chiếc giường được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ giúp căn phòng thêm ấm cúng. Thay vì lắp đặt tivi cố định, cặp đôi lựa chọn sử dụng máy chiếu như một giải pháp hiện đại, vừa tiết kiệm diện tích vừa có thể gấp gọn khi không sử dụng.

Phòng tắm được đầu tư với diện tích rộng rãi và thiết kế tách biệt khu vực khô - ướt, giúp sinh hoạt hằng ngày thuận tiện. Cặp đôi ưu tiên sử dụng nhiều hệ tủ lưu trữ để sắp xếp đồ dùng cá nhân, hạn chế bày biện quá nhiều trên mặt bàn. Nhờ đó, tổng thể luôn thông thoáng, ngăn nắp và giữ được vẻ sang trọng, tinh tế.