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Ngay khi chuyển khoản thành công 270 triệu đồng, người phụ nữ Quảng Trị lập tức vào Đà Nẵng để trình báo công an

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Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vừa qua, Công an xã Thăng An, Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền 270 triệu đồng, giúp người dân nhận lại đầy đủ tài sản.

Theo đó, ngày 17/7, chị Thúy (trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm số tiền 270 triệu đồng vào tài khoản của chị Dưỡng (trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng). Sau khi phát hiện sự việc, chị Dưỡng đã chủ động đến Công an xã Thăng An trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua làm việc, chị Dưỡng đã hợp tác, thiện chí và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người chuyển theo đúng quy định.

Đến ngày 22/7/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thăng An, hai bên đã lập biên bản giao nhận tài sản và hoàn trả đầy đủ số tiền 270 triệu đồng. Sau khi nhận lại tài sản, chị Thúy đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thăng An và chị Dưỡng vì đã tận tình hỗ trợ, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại 270 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua vụ việc, Công an xã Thăng An khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.

Công an xã Thăng An, TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng

Đinh Anh

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