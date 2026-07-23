Tập đoàn Vingroup chi 11.000 tỷ đồng để xây tặng các căn nhà 75-100m2 cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương Binh hạng 1/4

Theo nguồn tin từ Vingroup, tập đoàn này vừa ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để thực hiện xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ

Cụ thể, tập đoàn sẽ xây nhà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương Binh hạng 1/4 trên toàn quốc. Mỗi căn sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố lớn, các căn hộ sẽ rộng 75m2. Ở các địa phương khác, mỗi căn nhà rộng 100m2, cao hai hoặc ba tầng. Người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Đối với con em dưới 18 của các liệt sĩ, Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành. Tập đoàn cũng mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.