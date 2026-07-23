Trước khi cho gạo vào nồi cơm điện, hầu hết các gia đình đều vo gạo. Có người chỉ tráng qua một lần, nhưng cũng có người vo tới 4-5 lần, thậm chí chà xát mạnh đến khi nước trong veo mới yên tâm. Vậy có nên vo gạo nhiều lần không?

1. Vo gạo là cần thiết, nhưng không phải càng nhiều lần càng tốt

Mục đích của việc vo gạo là loại bỏ bụi, cám còn sót lại sau quá trình xay xát, cũng như một số tạp chất có thể bám trên bề mặt hạt gạo trong quá trình đóng gói, vận chuyển và bảo quản. Tuy nhiên, với gạo thương mại hiện nay, đặc biệt là gạo đóng túi hoặc gạo đã được xay xát kỹ, việc vo quá nhiều lần không giúp gạo "sạch hơn" một cách đáng kể. Ngược lại, nếu vo liên tục hoặc chà xát quá mạnh, một phần dưỡng chất nằm ở lớp ngoài của hạt gạo như vitamin nhóm B và một số khoáng chất có thể bị thất thoát theo nước vo.

2. Nước vo gạo không nhất thiết phải trong veo

Nhiều người có thói quen vo đến khi nước gần như trong suốt mới dừng lại vì nghĩ như vậy mới sạch. Thực tế, nước vo gạo có màu trắng đục chủ yếu là do tinh bột và một phần cám gạo bong ra khỏi bề mặt hạt gạo. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy gạo còn bẩn. Do đó, việc cố vo thêm nhiều lần chỉ để nước trong hơn thường không mang lại lợi ích rõ rệt, trong khi có thể làm tăng thất thoát dưỡng chất và khiến hạt gạo dễ gãy hơn.

3. Bao nhiêu lần là hợp lý?

Đối với đa số các loại gạo đang bán trên thị trường, vo nhẹ khoảng 1-2 lần là đủ . Bạn chỉ cần cho nước vào, đảo nhẹ bằng tay rồi chắt nước đi. Nếu thấy nước đầu quá đục, có thể vo thêm một lần nữa. Không cần bóp, chà mạnh hay ngâm gạo trong nước quá lâu chỉ để nước trở nên trong hoàn toàn. Riêng với những loại gạo mua từ nguồn chưa đóng gói hoặc có nhiều bụi cám hơn, người dùng có thể linh hoạt vo thêm một lần nếu cần, nhưng vẫn nên thao tác nhẹ tay.

Có nên vo gạo nhiều lần không?

Câu trả lời là không nên.

Vo gạo là bước cần thiết trước khi nấu cơm, nhưng không có nghĩa càng vo nhiều thì gạo càng sạch hay cơm càng ngon. Với gạo được xay xát và bảo quản đúng cách, chỉ cần vo nhẹ 1-2 lần là đủ để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt. Thay vì tập trung vào việc vo thật nhiều lần, điều quan trọng hơn là chọn gạo có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu cơm bằng nguồn nước sạch. Đây mới là những yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến chất lượng và độ an toàn của bữa cơm hằng ngày.