Lời khuyên cho những ai thường vo gạo trong nồi cơm

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách làm này có thể ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị cũng như chất lượng bữa cơm. Thay vào đó, việc vo gạo trong thau hoặc rổ riêng rồi mới cho vào nồi được xem là lựa chọn phù hợp hơn.

Vì sao không nên vo gạo trong ruột nồi cơm điện?

Vo gạo là bước giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, góp phần tạo nên bữa cơm thơm ngon. Tuy nhiên, thực hiện thao tác này ngay trong lòng nồi cơm điện có thể mang đến một số bất lợi.

Dễ làm hỏng lớp chống dính

Phần lớn ruột nồi cơm điện hiện nay đều được phủ lớp chống dính để hạn chế cơm bám vào đáy và thành nồi. Khi vo gạo trực tiếp, các hạt gạo cọ xát với bề mặt nồi có thể tạo ra những vết xước nhỏ. Theo thời gian, lớp chống dính có nguy cơ bong tróc, khiến cơm dễ bám dính hoặc cháy khét, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng của thiết bị.

Có thể làm giảm tuổi thọ của nồi

Những vết trầy xước trên bề mặt không chỉ ảnh hưởng đến lớp chống dính mà còn tạo điều kiện để hơi ẩm và cặn bẩn xâm nhập vào lớp vật liệu bên dưới. Điều này có thể khiến phần kim loại bị oxy hóa hoặc ăn mòn, từ đó làm giảm tuổi thọ của ruột nồi.

Ảnh hưởng đến chất lượng cơm

Khi lớp chống dính không còn nguyên vẹn, khả năng truyền nhiệt cũng có thể bị ảnh hưởng. Kết quả là cơm dễ chín không đều hoặc bị cháy cục bộ, đặc biệt với những loại gạo có yêu cầu chế biến riêng như gạo lứt hoặc một số loại gạo tẻ.

Khó vệ sinh hơn

Vo gạo trong lòng nồi cũng có thể khiến nước gạo và cặn bẩn bám vào các khe, mép hoặc nắp nồi. Nếu không được vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng, những vị trí này có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng đến vệ sinh và mùi vị của cơm.

Cách vo gạo được nhiều chuyên gia khuyến nghị

Để hạn chế ảnh hưởng đến ruột nồi, người dùng nên vo gạo trong thau hoặc rổ riêng. Chỉ cần thêm nước lạnh rồi dùng tay khuấy nhẹ để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Thông thường, vo từ hai đến ba lần đến khi nước bớt đục là đủ.

Trong quá trình vo, không nên chà xát quá mạnh vì có thể làm mất đi lớp cám bên ngoài hạt gạo, nơi chứa nhiều dưỡng chất.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng nồi cơm điện

Bên cạnh việc vo gạo đúng cách, người dùng cũng cần tránh một số thói quen có thể ảnh hưởng đến hiệu quả nấu cơm và độ bền của thiết bị.

Sử dụng nồi không đúng chức năng

Một số người tận dụng nồi cơm điện để chế biến nhiều món ăn khác mà không kiểm tra khả năng của thiết bị. Việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vượt quá khuyến nghị của nhà sản xuất có thể làm hỏng lớp chống dính hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi.

Bỏ qua hướng dẫn sử dụng

Mỗi dòng nồi cơm điện có thể được trang bị những chức năng và cách vận hành khác nhau. Việc không đọc hướng dẫn có thể khiến người dùng sử dụng sai tính năng hoặc chưa khai thác hết khả năng của sản phẩm.

Không kiểm tra nguồn điện

Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện phù hợp và dây cắm tiếp xúc tốt. Nếu nguồn điện không ổn định hoặc kết nối không chắc chắn, nồi có thể hoạt động kém hiệu quả, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ít vệ sinh nồi sau khi sử dụng

Sau mỗi lần nấu, lòng nồi, nắp trong và van thoát hơi nên được vệ sinh sạch sẽ để loại bỏ cặn bẩn và hơi ẩm. Nếu không được làm sạch thường xuyên, các bộ phận này có thể tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng đến hương vị cơm và làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Đong gạo và nước không đúng tỷ lệ

Lượng nước phù hợp phụ thuộc vào từng loại gạo. Cho quá ít nước có thể khiến cơm bị khô hoặc sống, trong khi quá nhiều nước sẽ làm cơm nhão. Người dùng nên sử dụng cốc đong đi kèm và tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để có tỷ lệ phù hợp.

Mở nắp khi nồi đang nấu

Nhiều người có thói quen mở nắp để kiểm tra cơm trong lúc nấu. Việc này làm thất thoát nhiệt và hơi nước, ảnh hưởng đến quá trình làm chín. Tốt hơn hết nên chờ đến khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm rồi mới mở nắp.

(Tổng hợp)