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Có nên rã đông thịt bằng nước nóng không?

| | Sống

Nhiều người ngâm thịt đông lạnh vào nước nóng với hy vọng rút ngắn thời gian chờ.

Thịt đông lạnh là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình vì có thể bảo quản được lâu và luôn sẵn sàng khi cần chế biến. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ lấy thịt ra khỏi ngăn đá từ sớm. Trong những lúc cần nấu ăn gấp, nhiều người thường ngâm thịt vào nước nóng hoặc xả trực tiếp dưới vòi nước nóng với mong muốn thịt mềm nhanh hơn. Cách làm này đúng là giúp rút ngắn thời gian chờ, nhưng liệu có phải là lựa chọn an toàn?

Theo khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), không nên rã đông thịt bằng nước nóng . Lý do là nước nóng khiến lớp ngoài của miếng thịt ấm lên rất nhanh, trong khi phần lõi vẫn còn đông cứng. Nói cách khác, miếng thịt không rã đông đồng đều mà hình thành tình trạng "ngoài mềm, trong cứng". Đây mới là vấn đề đáng quan tâm. Khi bề mặt thịt đạt mức nhiệt nằm trong khoảng từ 4°C đến 60°C - còn được gọi là "vùng nguy hiểm" đối với thực phẩm - vi khuẩn có thể phát triển nhanh hơn nếu thịt không được chế biến ngay. Trong khi đó, phần bên trong vẫn chưa kịp rã đông hoàn toàn. Vì vậy, điều USDA muốn tránh không phải là việc thịt tan đá nhanh, mà là việc một phần của miếng thịt ở quá lâu trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, nước nóng còn làm giảm chất lượng thịt

Bên cạnh yếu tố an toàn thực phẩm, nước nóng cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của miếng thịt sau khi nấu. Do nhiệt tác động chủ yếu lên bề mặt, lớp ngoài của thịt có thể bắt đầu biến đổi trước khi phần bên trong tan đá hoàn toàn. Một số vị trí thậm chí có thể chuyển sang trạng thái gần như chín tái, trong khi lõi vẫn còn cứng. Khi đem chế biến, miếng thịt dễ chín không đều, mất nhiều nước hơn và giảm độ mềm. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy với những miếng thịt mỏng hoặc thịt thái lát.

Nếu cần nấu gấp, đâu là cách rã đông phù hợp?

Thay vì dùng nước nóng, USDA khuyến nghị ba phương pháp rã đông an toàn hơn. Nếu có thời gian, nên chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh trước vài giờ hoặc để qua đêm. Đây là cách giúp thịt rã đông từ từ và giữ được chất lượng tốt nhất. Trong trường hợp cần sử dụng ngay, có thể ngâm thịt trong nước lạnh, đồng thời bọc kín thịt trong túi chống rò rỉ và thay nước khoảng 30 phút một lần để duy trì nhiệt độ thấp. Sau khi thịt đã rã đông theo cách này, nên chế biến ngay. Ngoài ra, lò vi sóng có chế độ rã đông (Defrost) cũng là một lựa chọn nếu cần tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, thịt sau khi rã đông bằng lò vi sóng cũng cần được nấu ngay vì một số phần của miếng thịt có thể đã bắt đầu ấm lên.

Hôm nay tôi được khai sáng cách rã đông CÁ mà KHÔNG cần ngâm nước lã

Thư Hân

Phụ nữ mới

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