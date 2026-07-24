Không có tiền mua nhà thì thuê khách sạn ở: 8,8 triệu/tháng không mất tiền đặt cọc hay điện nước, lại có người dọn phòng miễn phí cho

Ở khách sạn trở thành quyết định “lợi đủ đường”

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2022, Hu Weiwei (24 tuổi) - Một game thủ chuyên nghiệp tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), phải đối mặt với những khó khăn sau khi chuyển ra khỏi kí túc xá: Khoản tiền đặt cọc quá lớn, hợp đồng không rõ ràng và những vấn đề phát sinh khi làm việc với chủ nhà.

“Với một người không giỏi thương lượng, ngại giao tiếp với người như tôi, việc phải trao đổi với chủ nhà là rào cản lớn nhất. Nó thực sự là một cơn ác mộng” - Hu Weiwei chia sẻ.

Sau khi ngồi tính toán chi phí, Hu Weiwei nhận thấy một căn hộ ở ghép tại Thiên Tân có giá khoảng 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng), trong khi một căn hộ riêng có thể lên tới 2.000-3.000 NDT/tháng (khoảng 7-10,5 triệu đồng). Trong khi đó, nếu cô thuê khách sạn để ở trong thời gian dài, số tiền phải trả khoảng 2.500 NDT/tháng (8,8 triệu đồng).

“Đó là lý do tôi chọn lưu trú dài hạn trong khách sạn thay vì thuê nhà. Số tiền tôi phải trả hàng tháng đã bao gồm phí dọn phòng, cả tiền điện nước lẫn internet, quan trọng nhất là không phải đặt cọc” - Hu Weiwei nói.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sixthtone)

Khi ở khách sạn, Hu Weiwei không cần tự dọn dẹp phòng, điều hòa có thể bật 24/7 nếu cô không ra ngoài. Chưa kể, cô còn có thể dùng các tiện ích khác trong khuôn viên khách sạn mà không cần phải tốn thêm tiền, điển hình là phòng tập gym và khu vực hồ bơi.

“Chẳng có lý do gì để tôi rời khỏi khách sạn và ra ngoài thuê một căn hộ với chi phí đặt cọc có thể bằng cả năm tiền thuê và chẳng có tiện ích gì đi kèm” - Hu Weiwei nói.

Tại Trung Quốc, không ít người trẻ chưa có điều kiện mua nhà, đang lựa chọn giống như Hu Weiwei. Theo dữ liệu từ Qunar - Một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn tại Trung Quốc, chi phí trung bình cho hình thức lưu trú này khoảng 2.700 NDT/tháng (khoảng 9,5 triệu đồng), tương đương khoảng 90 NDT/ngày (khoảng 316.000 đồng).

Đáng nói, không chỉ những người đi làm, sinh viên cũng bắt đầu thử nghiệm việc thuê khách sạn để ở thay vì thuê nhà. Tang Miaomiao (22 tuổi) - Sinh viên năm cuối đã cùng bạn thân thuê một phòng khách sạn trong 3 tháng khi đi thực tập tại thành phố ven biển Thanh Đảo (Trung Quốc).

“Với hình thức thuê nhà truyền thống, tôi thường phải trả thêm phí môi giới tương đương một tháng tiền thuê. Nếu chỉ ở trong thời gian ngắn thì điều đó không đáng” - Tang nói.

Dù vậy, cuộc sống trong khách sạn cũng có những hạn chế. Căn phòng của Tang có cửa sổ nhỏ hướng ra hành lang, không thể mở khiến không gian đôi lúc trở nên “ngột ngạt và tối tăm”. Việc không có bếp cũng khiến hai người phải chi nhiều tiền hơn cho đồ ăn bên ngoài.

Khách sạn cũng được hưởng lợi

Một nhân viên của Jin Jiang Hotels China Region cho biết: Nhiều khách sạn hiện đang đưa ra mức giá ưu đãi cho khách thuê dài hạn, gần tương đương giá thuê căn hộ trong cùng khu vực nhưng loại bỏ những khoản chi như tiền đặt cọc hay phí tiện ích.

“Ở khách sạn dài hạn tạo ra một lối sống có thể thu dọn và di chuyển bất cứ lúc nào. Người thuê có thể thay đổi địa điểm sống theo nhu cầu mà không phải chịu những bất tiện hay tổn thất khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà” - Nhân viên này nói.

Theo Wu Ben - Phó giáo sư ngành du lịch tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), xu hướng thuê khách sạn dài hạn bắt đầu phát triển mạnh trong giai đoạn đại dịch, khi ngành du lịch suy giảm khiến nhiều khách sạn bị bỏ trống.

“Trong thời gian hạn chế đi lại, các khách sạn bình dân trở nên cực kỳ rẻ, thậm chí còn thấp hơn chi phí thuê căn hộ truyền thống. Lợi thế về giá này tự nhiên thu hút những người trẻ đang tìm nơi ở” - Wu Ben nhận định.

Sau đại dịch, khi nhu cầu du lịch pục hồi, nhiều khách sạn vẫn tiếp tục duy trì mô hình lưu trú dài hạn bởi nhận thấy đây là nhóm khách hàng có tiềm năng. Khác với khách du lịch chỉ ở vài ngày, những người thuê phòng dài hạn mang lại nguồn doanh thu ổn định hơn, mà không cần quá phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Trên MXH, nhiều người trẻ chia sẻ cuộc sống khi chọn lưu trú dài ngày ở khách sạn thay vì thuê nhà (Ảnh: Sixthtone)

Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, nhiều người trẻ chia sẻ lý do khiến họ lựa chọn khách sạn thay vì căn hộ truyền thống không chỉ nằm ở mức giá hay dịch vụ miễn phí đi kèm, mà còn là hệ thống an ninh hoạt động 24/7, họ cũng không phải tự xử lý những vấn đề phát sinh như hỏng đường ống nước, bảo dưỡng điều hòa, máy sưởi,...

Tuy nhiên, mô hình này cũng không hoàn toàn thay thế được hình thức thuê nhà truyền thống. Một trong những hạn chế lớn nhất của việc sống trong khách sạn là diện tích phòng thường nhỏ hơn, khó đáp ứng nhu cầu của những người muốn sinh hoạt lâu dài như nấu ăn thường xuyên hoặc có nhiều đồ đạc.

Dù vậy, với thế hệ trẻ đề cao trải nghiệm và sự tự do trong lựa chọn nơi sống, khách sạn đang dần trở thành một phương án thay thế đáng cân nhắc. Thay vì chi tiền cho một không gian cố định, họ sẵn sàng trả tiền cho sự tiện lợi, dịch vụ và khả năng “xách vali lên là có thể bắt đầu cuộc sống mới” ở bất kỳ đâu.