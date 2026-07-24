Tiết lộ tin nhắn mà Chủ tịch FIFA gửi riêng cho Messi và Argentina

Tâm thư chúc mừng của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia để chúc mừng đội tuyển xứ Tango sau khi khép lại giải đấu với vị trí á quân.

Trong bức thư được AFA công bố, ông Infantino đánh giá cao việc Argentina liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết World Cup, xem đây là một cột mốc đáng tự hào của bóng đá nước này. Người đứng đầu FIFA gửi lời chúc mừng tới toàn thể AFA vì thành tích vừa đạt được và ghi nhận những đóng góp của đội tuyển tại giải đấu.

Theo Chủ tịch FIFA, World Cup 2026, kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển và được đồng tổ chức tại 3 quốc gia, đã diễn ra thành công với nhiều trận đấu hấp dẫn, sự tỏa sáng của các ngôi sao lẫn những gương mặt trẻ triển vọng, cùng bầu không khí sôi động trên khắp các sân vận động.

Ông cũng dành lời khen cho Lionel Messi và các đồng đội, cho rằng màn trình diễn của Argentina là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn và dấu ấn đặc biệt của giải đấu đối với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Không chỉ biểu dương các cầu thủ, Infantino còn gửi lời cảm ơn tới HLV Lionel Scaloni, ban huấn luyện, đội ngũ y tế và các cổ động viên đã luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho đội tuyển trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

Dù dừng bước ở trận đấu cuối cùng, Argentina vẫn có một giải đấu đáng nhớ. Thầy trò HLV Scaloni toàn thắng ở vòng bảng, Lionel Messi ghi tới 6 bàn chỉ sau 3 trận đầu tiên, sau đó tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập ở vòng knock-out và vượt qua tuyển Anh để giành quyền vào chung kết.

Khép lại bức thư, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh những kết quả mà Argentina đạt được là thành quả của sự chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến và niềm đam mê dành cho bóng đá. Ông bày tỏ tin tưởng đội tuyển xứ Tango sẽ còn tiếp tục chinh phục thêm nhiều thành công trong những giải đấu lớn sắp tới.

6 mùa World Cup của Messi

Từ cậu thiếu niên 18 tuổi lần đầu bước ra sân khấu World Cup đến người đội trưởng kỳ cựu khép lại hành trình trong màu áo Argentina sau 20 năm, Lionel Messi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Sáu kỳ World Cup không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của một cầu thủ, mà còn là câu chuyện về nghị lực, những thất bại cay đắng và cái kết xứng đáng của một huyền thoại.

World Cup 2006 trên đất Đức là điểm khởi đầu. Khi ấy, Messi mới 18 tuổi và chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Trong chiến thắng 6-0 trước Serbia & Montenegro, anh ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, mở ra chương đầu cho một hành trình kéo dài hai thập kỷ. Dù Argentina dừng bước ở tứ kết trước chủ nhà Đức, cái tên Lionel Messi đã bắt đầu được cả thế giới chú ý.

Bốn năm sau tại Nam Phi, Messi đến World Cup với vị thế của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Được HLV Diego Maradona tin tưởng trao băng đội trưởng, anh lại trải qua giải đấu kỳ lạ nhất sự nghiệp khi không ghi nổi bàn thắng nào. Argentina tiếp tục gục ngã trước Đức ở tứ kết với thất bại nặng nề 0-4.

Đến World Cup 2014 tại Brazil, Messi thực sự trở thành linh hồn của Argentina. Anh ghi bốn bàn, liên tiếp tỏa sáng ở vòng bảng và đưa đội tuyển lần đầu trở lại trận chung kết sau 24 năm. Dù được trao Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, nỗi buồn vẫn bao trùm khi Argentina để thua Đức bởi bàn thắng ở hiệp phụ của Mario Götze. Đó được xem là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Messi.

World Cup 2018 tại Nga tiếp tục mang đến nỗi thất vọng. Argentina thi đấu thiếu ổn định, còn Messi chỉ ghi được một bàn thắng trước Nigeria. Đội bóng Nam Mỹ bị Pháp loại ngay từ vòng 1/8 sau trận cầu có tới bảy bàn thắng, khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ liệu giấc mơ vô địch World Cup của Messi có bao giờ trở thành hiện thực.

Câu trả lời đến ở Qatar năm 2022. Ở tuổi 35, Messi chơi một trong những giải đấu hay nhất sự nghiệp với bảy bàn thắng và ghi dấu ấn ở mọi vòng đấu. Trận chung kết với Pháp được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất lịch sử World Cup, khi Argentina thắng trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 3-3. Messi ghi hai bàn trong trận đấu ấy, nâng cao chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp và trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành Quả bóng Vàng World Cup.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ khép lại hành trình của Messi theo cách vừa tiếc nuối vừa đáng tự hào. Anh cùng Argentina tiến vào trận chung kết thứ hai liên tiếp nhưng không thể bảo vệ ngôi vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Dẫu vậy, với lần ra sân này, Messi cùng Cristiano Ronaldo trở thành hai cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup. Anh cũng khép lại giải đấu bằng tám bàn thắng, trong đó có cú hat-trick ở trận ra quân trước Algeria, đồng thời tiếp tục nối dài hàng loạt kỷ lục tại các vòng đấu loại trực tiếp.

(Tổng hợp)