Ông trùm kim cương gốc Việt chuyên nạm răng cho sao hạng A: HIEUTHUHAI, MCK một thời gọi tên trong bài hit

Nếu từng nghe HIEUTHUHAI rap: "Có thể gọi tao Johnny Dang. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng" , hẳn nhiều người sẽ tò mò cái tên này thực sự là ai mà đủ sức trở thành một biểu tượng trong văn hóa Hip-hop. Với giới rap Mỹ, người đàn ông họ Đặng gần như là một huyền thoại sống. Còn với Hollywood, ông là người đứng sau những bộ grillz lấp lánh của Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Travis Scott, Cardi B hay Justin Bieber. "Ông vua kim hoàn" ấy là Johnny Dang, một người Việt sinh ra tại Buôn Ma Thuột.

Cậu bé Buôn Ma Thuột trở thành "King of Bling" của giới Hip-hop Mỹ

Johnny Dang tên thật là Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1974 tại Buôn Ma Thuột trong một gia đình không mấy khá giả. Từ nhỏ, ông đã được cha hướng dẫn học nghề chế tác trang sức. Năm 1987, cha ông sang Mỹ trước, gần một thập kỷ sau cả gia đình mới đoàn tụ tại Houston, Texas.

Những ngày đầu nơi đất khách chẳng hề hào nhoáng, Johnny Dang làm công việc sửa chữa trang sức tại một quầy hàng nhỏ trong chợ trời với mức thu nhập chỉ khoảng 100 USD mỗi tháng. Nhưng chính quãng thời gian này giúp Johnny hiểu rất rõ thị trường trang sức Mỹ.

Ông nhận ra người Mỹ, đặc biệt là cộng đồng Hip-hop, có gu thẩm mỹ hoàn toàn khác châu Á. Họ yêu thích vàng, kim cương cỡ lớn, những thiết kế phô diễn cá tính thay vì sự tinh tế truyền thống. Đó cũng là thời điểm Johnny Dang nhìn thấy một cơ hội mà rất ít người để ý.

Năm 1998, ông mở cửa hàng riêng mang tên TV Jewelry - viết tắt của Tuấn Việt- trước khi phát triển thành Johnny Dang & Co., thương hiệu hiện nay. Nhưng bước ngoặt lớn nhất chỉ đến vài năm sau.

Một video đang viral của Johnny Dang với hơn 10 triệu lượt xem (Nguồn: IGNV).

Người đưa grillz trở thành biểu tượng của văn hóa rap

Năm 2002, Johnny Dang lần đầu gặp rapper Paul Wall, ấn tượng với kỹ thuật chế tác những bộ bọc răng (grillz) không cần mài răng thật, Paul Wall quyết định hợp tác cùng doanh nhân gốc Việt. Đó là quyết định thay đổi cả sự nghiệp của Johnny Dang.

Không còn chỉ là một món trang sức "niche", grillz nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của văn hóa Hip-hop Mỹ. Những bộ răng bằng vàng, kim cương hay đá quý không chỉ thể hiện sự giàu có mà còn là tuyên ngôn về cá tính và địa vị của người sở hữu.

Thành công của Johnny Dang càng được đưa lên một tầm cao mới vào năm 2005, khi Paul Wall và Nelly phát hành ca khúc Grillz . Không ai khác Johnny Dang là người chế tác những bộ grillz xuất hiện trong MV đình đám này, góp phần biến món trang sức từng chỉ phổ biến trong cộng đồng underground trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Ca khúc sau đó giành giải Grammy và đưa cái tên Johnny Dang cùng những thiết kế của ông phủ sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Johnny Dang nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi các rapper muốn làm grillz. Trong giới giải trí Mỹ, ông được gọi bằng những biệt danh như King of Bling hay Jeweler to the Stars.

Hiện nay, những bộ grillz cơ bản tại Johnny Dang & Co. có giá từ khoảng 300 USD (gần 7,9 triệu đồng) đến vài nghìn USD. Trong khi đó, các phiên bản nạm kim cương hoặc chế tác đặc biệt có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD.

"Ông trùm kim cương" đứng sau nụ cười của loạt siêu sao

Danh sách khách hàng của Johnny Dang gần như đọc lên đã đủ thấy sức ảnh hưởng: Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Travis Scott, Drake, Cardi B, Nicki Minaj, Lil Wayne, Post Malone, Justin Bieber, Katy Perry hay Madonna đều từng đặt chế tác trang sức hoặc grillz tại cửa hàng của ông.

Kanye West từng đeo bộ grillz vàng đính kim cương do Johnny Dang thực hiện trong một chương trình truyền hình với giá khoảng 6.050 USD (gần 160 triệu đồng).

Travis Scott được xem là một trong những khách hàng thân thiết nhất khi sở hữu nhiều bộ grillz khác nhau. Riêng một thiết kế bằng vàng 18K đính kim cương xanh, trắng, hồng và nâu đã có giá khoảng 25.000 USD (gần 660 triệu đồng). Trước đó, nam rapper cũng từng xuất hiện trên bìa GQ Anh với bộ grillz kim cương khác trị giá khoảng 18.000 USD (gần 475 triệu đồng).

Cardi B từng tìm đến Johnny Dang để đặt riêng chiếc dây chuyền mang tên con gái Kulture bằng vàng trắng, vàng hồng và kim cương. Trong khi đó, Katy Perry cũng nhờ ông thiết kế bộ grillz riêng cho thời kỳ quảng bá ca khúc Roar và mang nó lên thảm đỏ MTV Video Music Awards.

Không chỉ giới giải trí, nhiều ngôi sao thể thao như Kobe Bryant, LeBron James hay kình ngư Ryan Lochte cũng từng là khách hàng của doanh nhân gốc Việt.

Johnny Dang nhiều lần chia sẻ ông không phân biệt người nổi tiếng hay khách hàng bình thường. Giá cả, thời gian chờ hay quy trình chế tác đều được áp dụng như nhau, điều giúp ông giữ được uy tín suốt hơn hai thập kỷ.

Tại Việt Nam, Johnny Dang được biết đến rộng rãi hơn sau khi HIEUTHUHAI đưa tên ông vào ca khúc Cua tại chương trình King of Rap năm 2020: "Có thể gọi tao Johnny Dang. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng."

Sau đó, MCK cũng nhắc đến doanh nhân gốc Việt khi mở đầu phần trình diễn M.A.Y tại Rap Việt: "Trên anh toàn vàng như là Johnny Dang. Hơn 100M ở trong bank, anh là money man."

Việc tên Johnny Dang xuất hiện trong lời rap không đơn thuần là một phép so sánh. Với giới hip-hop, ông từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thành công, sự xa xỉ và văn hóa grillz. Nhắc đến Johnny Dang cũng giống như nhắc đến Rolls-Royce hay Richard Mille - những biểu tượng gắn liền với hình ảnh "flex" trong rap.

Johnny Dang cũng từng thể hiện sự quan tâm đến rap Việt khi chia sẻ MV Bigcityboi trên trang Instagram cá nhân vào năm 2020. Ngày nay, grillz không còn là món phụ kiện xa lạ với nghệ sĩ Việt, Binz, Suboi, Tuấn Hưng hay 16 Typh đều từng xuất hiện với những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Hip-hop mà Johnny Dang là một trong những người góp công lớn phổ biến.

Sau gần 30 năm gây dựng sự nghiệp, Johnny Dang đã xây dựng Johnny Dang & Co. trở thành một trong những thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ. Dù giá trị tài sản thực tế chưa từng được công bố, nhiều nguồn quốc tế ước tính doanh nhân gốc Việt sở hữu khối tài sản vào hơn 20 triệu USD (hơn 520 tỷ đồng).

Cửa hàng Johnny Dang & Co. hàng nghìn mét vuông tại Houston cũng được định giá hàng triệu USD. Với việc điều hành doanh nghiệp riêng, giá trị thực tế của Johnny Dang được cho là có thể còn lớn hơn đáng kể, song chưa từng được ông xác nhận.



Quan trọng hơn cả, cái tên Johnny Dang vẫn luôn được giới Hip-hop nhắc đến như một "ông trùm" thực thụ. Không chỉ bởi những bộ grillz lấp lánh, mà bởi ông đã biến một món phụ kiện nhỏ bé thành một phần của cả nền văn hóa đại chúng.

Ảnh: IGNV, X