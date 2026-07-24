Mỹ nhân che mặt ngồi trong Rolls-Royce: Bỏ hết hào quang showbiz gả vào nhà hào môn, giờ sống trong biệt thự trắng xa hoa giữa Hà thành

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú từng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thần thái dịu dàng cùng chiều cao nổi bật 1,81m khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cuối năm 2018, người đẹp lên xe hoa với ông xã doanh nhân hơn cô 16 tuổi. Đám cưới của cặp đôi khi ấy nhận được nhiều sự chú ý bởi độ hoành tráng với dàn xe sang xuất hiện trong lễ rước dâu. Hình ảnh nàng Hậu rạng rỡ, nắm tay ông xã bước lên xe Rolls-Royce từng gây chú ý, trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Thanh Tú dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén tổ ấm. Hiện người đẹp cùng chồng và hai con trai sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại Hà Nội. Tổ ấm của cặp đôi gây ấn tượng bởi không gian sống bề thế, góc nào cũng đẹp, xa hoa.

Dù hiếm khi chia sẻ toàn cảnh không gian sống, qua những hình ảnh được người đẹp đăng tải vẫn đủ để hình dung về một tổ ấm rộng rãi, sang trọng với thiết kế tinh tế. Một trong những góc nổi bật của căn biệt thự là khu vực cầu thang dẫn lên nhà. Không gian này được tô điểm bởi nhiều loại cây xanh và hoa tươi, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn rất chỉn chu, đẹp mắt. Nhờ phông nền ấn tượng, đây cũng là góc check-in yêu thích của Á hậu Thanh Tú trong nhiều bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ khu vực cầu thang dẫn lên nhà, có thể phóng tầm mắt ra khoảng sân vườn xanh mát được phủ kín bởi nhiều loại cây cối. Với diện tích rộng rãi, vợ chồng Á hậu Thanh Tú bố trí thêm bộ bàn ghế để làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng không khí trong lành. Nhờ sở hữu vị trí đẹp cùng không gian thoáng đãng, khu vực này cũng thường được gia đình tận dụng để trang trí theo từng dịp đặc biệt. Mỗi mùa lễ, Tết, góc sân vườn lại được điểm xuyết bằng những tiểu cảnh mang đậm không khí truyền thống, trở thành background đẹp mắt để đại gia đình chụp hình lưu giữ kỉ niệm.

Nếu ngoại thất gây ấn tượng bởi vẻ bề thế và đẳng cấp thì không gian bên trong biệt thự cũng không hề kém cạnh. Toàn bộ nội thất lấy tông trắng làm chủ đạo, mang đến cảm giác sáng sủa, thanh lịch và rộng thoáng. Các món đồ được lựa chọn theo phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công năng và tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, những chi tiết như đèn chùm cỡ lớn, tranh nghệ thuật hay các mảng tường được xử lý tinh tế cũng góp phần tạo điểm nhấn, giúp tổng thể không gian vừa sang trọng, vừa có chiều sâu mà không tạo cảm giác phô trương.