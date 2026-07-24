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Nam nghệ sĩ quê Thanh Hóa đưa vợ đến nơi hẹn hò mối tình đầu: "Lúc đó vợ có 7 tuổi"

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"Nói ra không được khó chịu nhé, chồng từng đưa mối tình đầu vào đây xem phim", nam nghệ sĩ quê Thanh Hóa chia sẻ.

Nam nghệ sĩ quê Thanh Hóa đưa vợ đến nơi hẹn hò mối tình đầu: "Lúc đó vợ có 7 tuổi"- Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ đoạn clip đưa bà xã trở lại rạp Ngọc Khánh (thuộc Viện Phim Việt Nam) - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của anh.

Ngay khi bước vào rạp, nam diễn viên hài hước kể với vợ: "Hôm nay chồng đưa vợ đến một nơi rất hay. Ngày xưa phong trào đi xem phim ở đây rất hot. Nói ra không được khó chịu nhé, chồng từng đưa mối tình đầu vào đây xem phim. Mối tình đầu của chồng lúc đó 20 tuổi mà chồng hơn vợ 13 tuổi nên khi ấy vợ được có 7 tuổi thôi".

Chia sẻ dí dỏm của Minh Tiệp khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, với anh, rạp Ngọc Khánh không chỉ gắn với những kỷ niệm tuổi trẻ mà còn là nơi đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Nam diễn viên cho biết sau lần đưa mối tình đầu đến xem phim, anh nhiều lần trở lại đây để dự các buổi ra mắt những bộ phim mình tham gia. Trong đó có Hà Nội, Hà Nội đóng cùng diễn viên Trung Quốc Cam Đình Đình. Theo Minh Tiệp, vai diễn trong bộ phim này từng giúp anh được đề cử vào danh sách 15 diễn viên xuất sắc của châu Á.

Sau đó, các bộ phim Em muốn làm người nổi tiếng và Giá mua một thượng đế (đóng cùng Lý Nhã Kỳ) cũng được công chiếu tại chính rạp Ngọc Khánh.

Nam nghệ sĩ quê Thanh Hóa đưa vợ đến nơi hẹn hò mối tình đầu: "Lúc đó vợ có 7 tuổi"- Ảnh 2.

Vợ chồng Minh Tiệp.

Đi dạo trong khán phòng, Minh Tiệp không giấu được sự hoài niệm khi cho biết những dãy ghế ở đây đã có tuổi đời khoảng 20 năm nhưng vẫn chắc chắn, rộng rãi. Anh hài hước nhận xét điểm khác biệt là ghế không có khay để cốc nước hay bỏng ngô như các rạp chiếu phim hiện đại.

Nhớ lại văn hóa xem phim của nhiều năm trước, nam diễn viên kể: "Ngày xưa chủ yếu mua của các cô bán rong ở ngoài, nào bỏng ngô, ô mai... nhiều lựa chọn lắm. Theo anh, dù đã trải qua nhiều năm, rạp Ngọc Khánh vẫn giữ được hệ thống âm thanh tốt và gần như nguyên vẹn không khí của một thời.

Bên cạnh đó, Minh Tiệp tiết lộ anh từng có 5 năm làm việc tại rạp Ngọc Khánh, đồng thời nhiều lần đảm nhận vai trò MC trong các sự kiện điện ảnh được tổ chức tại đây. Vì vậy, mỗi lần trở lại, nơi này luôn gợi cho anh nhiều ký ức đẹp về quãng thời gian đầu theo đuổi nghệ thuật.

Minh Tiệp sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Anh từng theo học ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ trước khi bén duyên với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ đầu những năm 2000.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cảnh sát hình sự, Thế giới không có đàn bà, Hà Nội, Hà Nội, Lập trình cho trái tim... Hiện anh đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp, Minh Tiệp còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và con gái.

Theo A Ly

Đời sống pháp luật

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