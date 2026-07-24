Bắt tay với DN Mỹ, FLC muốn nâng cấp 2 sân bay ở nơi được mệnh danh là “Phố núi tuyệt cảnh” của Việt Nam

Chiều 22/7, HAS Development Corporation (HASDC), doanh nghiệp của Mỹ thống nhất ký hợp đồng nguyên tắc cùng Tập đoàn FLC về đầu tư và nâng cấp cảng hàng không Phù Cát và Pleiku ở Gia Lai (nơi được mệnh danh là “Phố núi tuyệt cảnh" giữa đại ngàn Tây Nguyên).

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp và mở rộng hai sân bay tại tỉnh Gia Lai để tăng công suất, nâng cao chất lượng dịch vụ; qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho Gia Lai và khu vực Duyên hải miền Trung.

Trước đó, vào ngày 10/7, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận đề xuất của FLC về phương án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát, Pleiku theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng. Ảnh: FLC

Tại lễ ký hợp đồng, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực tài chính và uy tín hợp tác quốc tế của HASDC.

“HASDC đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát hạ tầng hàng không và môi trường đầu tư tại Việt Nam một cách rất bài bản, chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào thị trường hàng không Việt Nam”, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết.

Lãnh đạọ FLC chia sẻ, trong thời gian qua, Tập đoàn FLC đã tích cực làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai để trao đổi về định hướng nâng cấp hai cảng hàng không, cũng như giới thiệu năng lực và kinh nghiệm quốc tế của HASDC nhằm tạo nền tảng cho quá trình hợp tác.

Ông Agustin Arellano, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FLC

Ông Agustin Arellano, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC cho biết, HASDC nhận được sự đồng hành của các tổ chức tài chính và sự hỗ trợ từ cơ quan chính phủ tại nhiều quốc gia. Vì vậy, công ty mong muốn cùng các đối tác xây dựng một nền tảng hợp tác bền vững, thúc đẩy quan hệ quốc tế và tạo ra những giá trị phát triển lâu dài.

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, triển khai các dự án tư nhân hóa sân bay, nhượng quyền khai thác và hợp tác công – tư (PPP) tại khu vực Trung và Nam Mỹ, doanh nghiệp của Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng FLC để nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho địa phương.

Đại diện của Tập đoàn FLC và HASDC ký kết Hợp đồng nguyên tắc Đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: FLC

HASDC được thành lập từ năm 2001, là doanh nghiệp có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý, khai thác và tư vấn phát triển sân bay.

Trên thực tế, các dự án cảng hàng không do HASDC đầu tư và quản lý đều đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, khẳng định năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu. Trong đó nổi bật như Sân bay Quốc tế Quito (Ecuador) được Skytrax chứng nhận 5 sao; Sân bay Quốc tế Juan Santamaría và Sân bay Quốc tế Daniel Oduber Quirós tại Costa Rica.

Đáng chú ý, trong chiến lược mở rộng toàn cầu, HASDC đang thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam được coi là thị trường khai thác, phát triển hạ tầng hàng không trọng điểm.

Hai sân bay ở Gia Lai được quy hoạch thế nào?

Bên ngoài của cảng hàng không Phù Cát, Gia Lai. Ảnh: ACV

Trên thực tế, theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không tầm nhìn đến 2050, sân bay Phù Cát sẽ được nâng cấp từ 4C lên 4E, với công suất 3 triệu khách mỗi năm đến 2030. Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước tính khoảng 8.785 tỷ đồng. Ngoài ra, đến năm 2050, sân bay Phù Cát có thể được nâng công suất lên 7 triệu hành khách mỗi năm. Chi phí đầu tư cho sân bay là trên 6.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, sân bay Pleiku được xác định nâng công suất phục vụ từ 600.000 hành khách một năm lên 2 triệu khách vào năm 2030. Chi phí đầu tư nâng cấp sân bay dự kiến khoảng 12.660 tỷ đồng. Đến năm 2050, sau khi đầu tư thêm 8.785 tỷ đồng, sân bay Pleiku có thể lên cấp 4E, phục vụ tới 5 triệu khách/năm.