Muốn già đi một cách đẹp đẽ, có lẽ bạn nên nghe về lối sống "lão hóa ngược" của người phụ nữ 65 tuổi này!

Có một quan niệm khá phổ biến rằng, bước qua tuổi 50 hay 60 thì da chùng, mặt chảy xệ, cơ thể xuống sức là điều không thể tránh khỏi. Thời gian dường như luôn được xem là "thủ phạm" lớn nhất của lão hóa. Nhưng câu chuyện của bà Bình Bảo, một huấn luyện viên yoga 65 tuổi sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), lại mang đến một góc nhìn khác.

Bình Bảo hiện là HLV yoga, đồng thời là blogger về thời trang và phong cách sống. Trên mạng xã hội, bà thường chia sẻ những hình ảnh tập luyện với vóc dáng săn chắc, phần lưng khỏe khoắn và gương mặt rạng rỡ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bà đã 65 tuổi.

Ít ai biết rằng chỉ khoảng ba năm trước, tình trạng sức khỏe và ngoại hình của bà hoàn toàn khác.

Khi tuổi tác tăng lên, điều mất đi không chỉ là collagen

Theo chia sẻ của Bình Bảo, bà từng nghĩ làn da chảy xệ đơn giản là hệ quả của tuổi tác. Nhưng càng tìm hiểu, bà càng nhận ra đó chỉ là một phần của câu chuyện.

Sau tuổi 35, khối lượng cơ bắp của con người bắt đầu giảm dần nếu không được duy trì bằng vận động. Càng lớn tuổi, quá trình trao đổi chất càng chậm lại, sức mạnh cơ bắp suy giảm, kéo theo hàng loạt thay đổi về ngoại hình. Làn da bắt đầu thiếu săn chắc, gương mặt dễ chảy xệ, sắc da kém tươi và các nếp nhăn cũng xuất hiện rõ hơn.

"Nhiều người chỉ nhìn vào da, nhưng thật ra cơ thể đã thay đổi từ bên trong từ rất lâu" , bà chia sẻ.

Bà còn tâm sự rằng: "Ở tuổi 65, tôi vẫn luyện tập để có được cơ lưng săn chắc, đường nét khuôn mặt cũng nhờ thế mà dần thon gọn lại. Ai có thể ngờ rằng 3 năm trước, trạng thái của tôi lại tệ đến vậy?".

Thay vì cố gắng tìm mọi cách để xóa nếp nhăn, Bình Bảo quyết định quay lại với việc tập yoga và rèn luyện sức mạnh đều đặn. Ban đầu, mục tiêu của bà chỉ đơn giản là khỏe hơn. Nhưng sau một thời gian, điều thay đổi rõ nhất lại là khuôn mặt.

"Tôi thấy phần da hai bên má săn lại, đường viền hàm rõ hơn và gương mặt nhìn gọn hơn trước".

Đó cũng là lúc bà nhận ra mối liên hệ rất lớn giữa cơ bắp, quá trình trao đổi chất và vẻ ngoài của làn da.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc tập luyện thường xuyên không chỉ giúp duy trì khối cơ mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng lượng oxy và dưỡng chất đến các mô, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo của da. Nói cách khác, khi cơ thể khỏe hơn, làn da cũng được hưởng lợi.

Trong quá trình tìm hiểu về lão hóa, Bình Bảo đặc biệt quan tâm đến một khái niệm ít người để ý: Ty thể. Ty thể thường được gọi là "nhà máy năng lượng" của tế bào. Chúng có nhiệm vụ tạo ra năng lượng để tế bào hoạt động bình thường. Khi tuổi tác tăng lên, số lượng và hiệu quả hoạt động của ty thể cũng suy giảm. Điều này không chỉ khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn mà còn ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của làn da. Đó là lý do vì sao ở người lớn tuổi, những tổn thương nhỏ trên da thường lâu lành hơn, da mất độ đàn hồi và vẻ tươi tắn.

Bình Bảo cho rằng đây mới là điều đáng quan tâm hơn là chỉ nhìn vào những nếp nhăn xuất hiện trên bề mặt. "Tôi không còn nghĩ chống lão hóa chỉ là làm mờ nếp nhăn. Điều quan trọng hơn là giữ cho cơ thể luôn có đủ năng lượng để tự phục hồi".

Tuổi sinh học quan trọng hơn tuổi trên giấy tờ

Một điều khác khiến nhiều người đồng tình trong chia sẻ của Bình Bảo là cách bà nhìn nhận về tuổi tác.

Theo bà, hai người cùng 65 tuổi có thể sở hữu tình trạng sức khỏe và làn da hoàn toàn khác nhau. Có người vẫn leo núi, bơi lội, tập yoga mỗi ngày. Có người mới ngoài 50 đã thường xuyên đau lưng, mất ngủ, cơ thể thiếu sức sống. Sự khác biệt ấy đến từ lối sống được tích lũy qua nhiều năm chứ không đơn thuần từ con số tuổi.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều chuyên gia nhắc đến khái niệm "tuổi sinh học", tức tình trạng thực tế của cơ thể thay vì số tuổi trên giấy khai sinh. Một cơ thể được vận động thường xuyên, ngủ đủ, ăn uống cân bằng và giữ tinh thần tích cực thường có tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thật.

Điều thú vị là khi được hỏi điều gì khiến bà hài lòng nhất sau nhiều năm kiên trì tập luyện, Bình Bảo không nhắc đến làn da hay vóc dáng. Bà nói điều quý giá nhất là cảm giác thức dậy mỗi sáng với nhiều năng lượng hơn.

Không còn ngại leo cầu thang.

Không còn cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Không còn phải lo lắng vì cơ thể xuống sức quá nhanh.

Theo bà, khi sức khỏe cải thiện, vẻ ngoài chỉ là kết quả đi kèm. Đó cũng là lý do bà luôn khuyên những người phụ nữ cùng độ tuổi đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm một loại kem chống lão hóa hay một liệu pháp làm đẹp tức thời. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản hơn như đi bộ, tập yoga, tập sức mạnh nhẹ, ngủ đúng giờ và ăn uống đủ chất.

Lão hóa là điều tự nhiên, nhưng cách chúng ta già đi thì có thể khác. Không ai có thể ngăn thời gian trôi. Làn da rồi sẽ xuất hiện nếp nhăn. Cơ thể cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác. Nhưng câu chuyện của Bình Bảo cho thấy, giữa "già đi" và "già đi trong trạng thái khỏe mạnh" là hai điều rất khác nhau. Một người vẫn có thể bước vào tuổi 60 hay 70 với tinh thần tích cực, cơ thể dẻo dai và làn da đầy sức sống nếu biết chăm sóc bản thân từ sớm.

Cuối cùng, bí quyết của Bình Bảo không nằm ở một phương pháp thần kỳ nào cả. Đó là sự kiên trì với việc vận động, hiểu cơ thể mình và chấp nhận rằng vẻ đẹp lâu bền luôn bắt đầu từ sức khỏe. Có lẽ đây cũng là thông điệp đáng nhớ nhất: Muốn trẻ lâu, đừng chỉ chăm sóc làn da, hãy chăm sóc cả cơ thể. Khi bên trong đủ khỏe, những thay đổi tích cực sẽ dần hiện lên trên gương mặt theo cách tự nhiên nhất.