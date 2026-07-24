Đang nợ ngân hàng vẫn thuê nhà 14 triệu, cặp vợ chồng khiến nhiều người ngán ngẩm

Với những gia đình đang có nợ, việc cắt giảm chi tiêu để dành tiền trả nợ, đồng thời xây dựng quỹ dự phòng là điều nên làm. Bởi bên cạnh nghĩa vụ trả nợ đúng hạn để tránh phát sinh nợ xấu, cuộc sống gia đình cũng cần có khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ khó lường trước.

Đó là điều chúng ta đều biết, nhưng để làm được lại là chuyện khác. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Với mức thu nhập 55 triệu/tháng, mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng khoảng 7,1 triệu đồng, cô cho biết không tháng nào tiết kiệm được tiền. Thậm chí còn “âm tiền” vì chi tiêu thực tế lên tới 59,6 triệu.

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

“Nhờ mọi người góp ý giúp em cách tiết kiệm với ạ. Tổng thu nhập hiện tại của 2 vợ chồng em khoảng 55 triệu, bọn em có 1 bé 16 tháng. Các khoản chi tiêu cơ bản như trong hình, tổng hàng tháng cũng loanh quanh 55-60 triệu nên không tiết kiệm được” - Cô viết.

Nhìn lại 1 lượt các khoản chi, mọi người đều đồng tình rằng tiền thuê nhà, và chi phí mua đồ dùng cho bố, mẹ và con đang quá nhiều.

“Nhà 2 vợ chồng 1 em bé 16 tháng mà thuê nhà 14 triệu thì quá phí nhất là khi đang có nợ. Thuê nhà tầm 5-6 triệu, thêm tiền điện nước dịch vụ tổng cộng 7,5 triệu là tiết kiệm được gần 1 nửa tiền thuê nhà rồi. Phần đó dùng để trả nợ. Ngoài ra giảm bớt tiền mua đồ dùng đi. Tổng tiền mua đồ dùng của 3 người đang là gần 7 triệu rồi. Bị phung phí quá ấy nên không tiết kiệm được là đúng chứ có gì lạ đâu” - Một người thẳng thắn.

“Giảm tiền thuê nhà, cắt hẳn khoản du lịch và mua đồ dùng. Không cần thiết tháng nào cũng mua đồ dùng vậy đâu mom, chật nhà ra trong khi còn đang nợ và không có tiền dự phòng. Giờ ưu tiên là trả nợ và tiết kiệm, chứ tháng nào tiêu hết tháng đó hoặc tiêu vượt thế này mà có việc gì thì tiền đâu ra xoay sở” - Một người đồng tình.

“Thuê nhà 14 triệu với mức thu nhập 55 triệu thì cũng không phải quá nhiều, tính ra là 25% cho chỗ ở thì cũng hợp lý nhưng đang có nợ và không có tiền tiết kiệm thì nó lại thành không ổn” - Một người bình luận.

Bài toán chi tiêu - tiết kiệm khi đang có nợ: Cân đối thế nào?

1. Ưu tiên hàng đầu là trả nợ đúng hạn

Không phải mọi khoản nợ đều cần được xử lý theo cùng một thứ tự. Nếu đang có nhiều khoản vay, hãy ưu tiên trả những khoản có lãi suất cao như dư nợ thẻ tín dụng, vay tiêu dùng hoặc các khoản trả góp có chi phí tài chính lớn. Việc giảm dần những khoản nợ này sẽ giúp hạn chế số tiền lãi phát sinh mỗi tháng, từ đó giảm áp lực tài chính về lâu dài.

Trong quá trình trả nợ, vẫn nên thanh toán đúng hạn với các khoản vay còn lại để tránh phí phạt và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng.

2. Ưu tiên chi tiêu cho các khoản cố định

Khi chưa có tiền tiết kiệm, việc quản lý dòng tiền càng cần rõ ràng. Mỗi khi nhận lương, hãy ưu tiên dành ngân sách cho những khoản bắt buộc như trả nợ, tiền nhà, điện nước, thực phẩm và chi phí đi lại trước. Chỉ sau khi đã đảm bảo các nghĩa vụ này mới phân bổ cho những khoản chi linh hoạt như ăn ngoài, mua sắm hay giải trí. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng tiêu hết tiền rồi mới lo xoay xở để trả nợ vào cuối tháng.

Ảnh minh họa

3. Cắt giảm chi tiêu không cần thiết

Cân đối lại chi tiêu không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi khoản chi khiến cuộc sống trở nên quá bí bách. Thay vào đó, hãy rà soát những khoản có thể tối ưu như giảm tần suất đặt đồ ăn, hủy các gói đăng ký ít sử dụng, hạn chế mua sắm theo cảm hứng hoặc chọn những lựa chọn tiết kiệm hơn khi mua sắm hằng ngày. Trong khi đó, các khoản liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng hay công việc vẫn nên được duy trì ở mức hợp lý để đảm bảo chất lượng cuộc sống và khả năng tạo thu nhập.

4. Vừa trả nợ vừa bắt đầu xây dựng một khoản dự phòng nhỏ

Nhiều người cho rằng phải trả hết nợ mới nên tiết kiệm, nhưng trên thực tế, nếu hoàn toàn không có khoản dự phòng, chỉ một sự cố nhỏ như hỏng xe, ốm đau hay mất việc ngắn hạn cũng có thể khiến họ phải vay thêm. Vì vậy, bên cạnh kế hoạch trả nợ, có thể trích một phần nhỏ thu nhập mỗi tháng để tạo quỹ dự phòng ban đầu, dù chỉ vài trăm nghìn đồng. Khoản tiền này không cần quá lớn ngay từ đầu, nhưng sẽ giúp giảm nguy cơ tiếp tục phụ thuộc vào nợ khi phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.