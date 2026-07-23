Gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để mỗi tháng nhận lãi 15 triệu đồng?

Theo khảo sát, với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ xoay vòng vốn khi cần.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Cá biệt, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho nhóm kỳ hạn này, thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu hoặc chương trình khuyến mãi riêng.

Cần gửi bao nhiêu để có 15 triệu đồng lãi mỗi tháng?

Công thức tính khá đơn giản: lấy số tiền lãi mong muốn mỗi tháng nhân với 12 tháng, rồi chia cho lãi suất năm. Áp dụng công thức này với từng mức lãi suất phổ biến trên thị trường, số vốn gốc cần thiết để đạt mục tiêu lãi 15 triệu đồng/tháng như sau:

Như vậy, nếu chỉ gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng với lãi suất phổ biến 4,2-4,75%/năm, người gửi cần một khoản vốn khá lớn, dao động từ 3,8 đến 4,8 tỷ đồng, mới có thể nhận đủ 15 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Trong khi đó, nếu chọn kỳ hạn dài hơn (6-12 tháng) và tìm được ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi ở mức cao của khung 6,5-8,5%/năm, số vốn cần thiết giảm xuống còn khoảng 2,12 đến 2,77 tỷ đồng. Đặc biệt, với mức lãi suất ưu đãi cao nhất được ghi nhận là 9%/năm, chỉ cần đúng 2 tỷ đồng gửi tiết kiệm là đã đủ để mỗi tháng nhận về 15 triệu đồng tiền lãi.

﻿Điều này cho thấy việc lựa chọn đúng kỳ hạn và tìm hiểu kỹ chính sách lãi suất ưu đãi giữa các ngân hàng có thể giúp người gửi tiết kiệm đáng kể số vốn cần thiết để đạt cùng một mục tiêu thu nhập thụ động.

Tuy nhiên, các mức lãi suất nêu trên chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo từng ngân hàng, từng chương trình ưu đãi cũng như diễn biến chung của thị trường. Trước khi quyết định gửi tiết kiệm với số vốn lớn, người gửi nên trực tiếp liên hệ hoặc tra cứu biểu lãi suất niêm yết mới nhất của từng ngân hàng, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố như uy tín, độ an toàn của ngân hàng, cũng như nhu cầu thanh khoản của bản thân để lựa chọn kỳ hạn phù hợp.﻿