Tài khoản ngân hàng bị khóa, tiền trong tài khoản có mất không?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần giải đáp:

Tiền trong tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng

Tài khoản ngân hàng bị khóa không có nghĩa là số tiền trong tài khoản bị mất. Theo quy định hiện hành, tiền gửi trong tài khoản thanh toán vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng và được ngân hàng quản lý, bảo đảm an toàn.

Khi tài khoản bị khóa hoặc bị tạm dừng giao dịch, khách hàng chỉ bị hạn chế thực hiện một số hoặc toàn bộ giao dịch theo từng trường hợp cụ thể. Số dư trong tài khoản vẫn được ghi nhận và không tự động bị trừ hoặc chuyển cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nếu không có căn cứ pháp luật.

Vì sao tài khoản ngân hàng có thể bị khóa?

Có nhiều nguyên nhân khiến tài khoản ngân hàng bị khóa hoặc bị tạm dừng giao dịch, như khách hàng yêu cầu khóa tài khoản, chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định, tài khoản có dấu hiệu giao dịch bất thường để phục vụ công tác phòng, chống gian lận, hoặc việc phong tỏa được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong mỗi trường hợp, ngân hàng sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật và thông báo cho khách hàng khi đủ điều kiện.

Làm gì để mở lại tài khoản?

Khi phát hiện tài khoản bị khóa, khách hàng nên liên hệ ngay với ngân hàng nơi mở tài khoản để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn xử lý.

Tùy từng trường hợp, khách hàng có thể cần cập nhật giấy tờ tùy thân, bổ sung thông tin định danh, hoàn tất xác thực theo yêu cầu hoặc thực hiện các thủ tục khác do ngân hàng hướng dẫn. Sau khi nguyên nhân được khắc phục và đáp ứng đầy đủ điều kiện, ngân hàng sẽ khôi phục quyền giao dịch đối với tài khoản.

Để hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa, người dùng nên thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi, theo dõi các thông báo từ ngân hàng, không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản, đồng thời sử dụng tài khoản đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật.