Vì sao thẻ ngân hàng lại có biểu tượng “cột sóng wifi”?

Mở ví và soi kỹ tất cả các loại thẻ ngân hàng bản thân đang có thử mà xem, khả năng cao là bạn sẽ thấy không ít thẻ ngân hàng có in biểu tượng giống như cột sóng wifi.

Chính nó!

Biểu tượng giống cột sóng wifi trên thẻ ngân hàng có ý nghĩa gì?

Nhiều người gọi vui biểu tượng này là cột sóng wifi vì nó khá giống với biểu tượng wifi trên điện thoại, laptop, máy tính bảng. Nhưng thực tế, đây là công nghệ NFC (Near Field Communication), hiểu nôm na là thanh toán 1 chạm.

NFC cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu trong khoảng cách rất ngắn thông qua sóng vô tuyến. Khi một chiếc thẻ có biểu tượng này được đưa lại gần máy POS hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc, chip NFC bên trong thẻ sẽ giao tiếp với thiết bị thanh toán để truyền thông tin cần thiết cho giao dịch.

Điểm đặc biệt là thẻ không cần tiếp xúc trực tiếp với máy. Người dùng chỉ cần đưa thẻ lại gần, thường trong khoảng vài centimet, giao dịch có thể được thực hiện. Đây cũng là lý do nhiều cửa hàng hiện nay chỉ yêu cầu khách “chạm thẻ” thay vì “quẹt thẻ” như trước.

Vì sao ngân hàng thêm công nghệ NFC vào thẻ?

Trước đây, phần lớn thẻ ngân hàng hoạt động dựa trên dải từ hoặc chip tiếp xúc. Khi thanh toán, người dùng cần quẹt thẻ qua máy đọc hoặc cắm thẻ vào khe để thiết bị có thể lấy thông tin. Cách này vẫn hoạt động, nhưng mất nhiều thao tác hơn và phần tiếp xúc vật lý giữa thẻ với máy đọc có thể khiến quá trình sử dụng kém thuận tiện hơn.

Với công nghệ NFC, quá trình thanh toán được rút ngắn. Người dùng không cần đưa thẻ vào máy, không cần chờ máy đọc dữ liệu từ chip, chỉ cần chạm và xác nhận giao dịch nếu cần.

Ảnh minh họa

Đặc biệt trong những môi trường có tần suất thanh toán cao như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, phương tiện công cộng hay quán cà phê, việc giảm vài giây trên mỗi giao dịch có thể tạo ra khác biệt lớn.

Ngoài yếu tố tốc độ, công nghệ thanh toán không tiếp xúc cũng giúp hạn chế tình trạng hao mòn vật lý của thẻ. Do không phải cắm thẻ vào đầu đọc quá nhiều lần, chip tiếp xúc ít bị trầy xước hoặc hư hỏng hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ của thẻ.

Thanh toán 1 chạm có an toàn không?

Nhiều người lần đầu sử dụng thẻ có biểu tượng này thường lo ngại rằng chỉ cần đưa ví lại gần máy POS là tiền có thể bị trừ. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch NFC được thiết kế với nhiều lớp bảo mật.

Tùy theo quy định của từng ngân hàng và giá trị giao dịch, người dùng vẫn có thể phải nhập mã PIN hoặc xác thực bổ sung đối với các khoản thanh toán có giá trị lớn. Điều này giúp hạn chế rủi ro nếu chẳng may làm mất thẻ.

Dù vậy, người dùng vẫn nên chủ động bảo vệ thẻ của mình như với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác. Nếu phát hiện thất lạc thẻ, cần nhanh chóng khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ, tránh phát sinh các giao dịch ngoài ý muốn.