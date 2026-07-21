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Công an điều tra giao dịch 150 triệu đồng ở một tiệm vàng: 2 người phụ nữ bị bắt

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Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 2 phụ nữ người Việt Nam và 2 đối tượng người Trung Quốc chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tiệm vàng.

Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 31/5, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng. Ngày 25/6, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm:

Nguyễn Thị Lụa, sinh năm 1995 trú tại xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ;

Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 2001 trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

CHEN ZHIZHI, sinh năm 1988, Quốc tịch: Trung Quốc và TANG LIANG, sinh năm 1987, Quốc tịch Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản, sinh năm 2000, ở Phòng 301 nhà C - Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai gồm 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Kết quả, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt.

Bước đầu xác định chúng dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau đó giả vờ bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Theo Duy Anh

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