Khi nào nên gửi tiền ngân hàng kỳ hạn 12 tháng trở lên?

Không phải lúc nào gửi tiết kiệm kỳ hạn dài cũng là lựa chọn tối ưu. Với nhiều người, kỳ hạn 12 tháng trở lên có thể giúp tối ưu lãi suất và tạo kỷ luật tài chính, nhưng đổi lại là sự linh hoạt trong việc sử dụng tiền bị giảm đi. Vì vậy, quyết định gửi tiền kỳ hạn dài cần dựa trên tình hình tài chính, mục tiêu sử dụng cũng như mức độ ổn định của dòng tiền.

1. Đã có quỹ dự phòng tài chính riêng

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn có thể cân nhắc gửi tiết kiệm dài hạn là khi đã xây dựng được một khoản tiền dự phòng đủ an toàn cho các tình huống bất ngờ.

Thông thường, quỹ dự phòng nên đủ để trang trải các chi phí thiết yếu trong tối thiểu 6 tháng, bao gồm tiền thuê nhà, sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe hoặc những khoản phát sinh ngoài kế hoạch. Khoản tiền này thường nên được giữ ở dạng dễ rút như tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm kỳ hạn ngắn để đảm bảo tính linh hoạt.

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Khi đã có một khoản dự phòng riêng, phần tiền nhàn rỗi còn lại sẽ không phải sử dụng trong thời gian dài có thể chuyển sang kỳ hạn 12 tháng trở lên để hưởng mức lãi suất tốt hơn.

Ngược lại, nếu toàn bộ tiền tiết kiệm đang có đều là nguồn dự phòng duy nhất, việc khóa khoản tiền đó trong thời gian dài có thể khiến việc xoay xở tài chính trở nên khó khăn khi có nhu cầu phát sinh.

2. Chưa có kế hoạch sử dụng khoản tiền trong ít nhất một năm

Tiền gửi kỳ hạn dài phù hợp nhất với những khoản tiền đã xác định rõ mục đích: Chưa cần dùng đến trong khoảng thời gian tương ứng.

Ví dụ, một người đang có khoản tiền dành để tích lũy tài sản, chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn hoặc đơn giản muốn bảo toàn vốn trong 1-2 năm tới có thể cân nhắc gửi kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng hoặc lâu hơn.

Ngược lại, nếu dự kiến trong vài tháng tới cần dùng tiền để mua nhà, mua xe, đóng học phí, kinh doanh hoặc đầu tư vào một cơ hội mới, kỳ hạn quá dài có thể làm giảm khả năng chủ động.

Một nguyên tắc đơn giản là chỉ nên gửi dài hạn với phần tiền “để yên được”, thay vì toàn bộ số tiền đang có.

3. Muốn tối ưu lãi suất thay vì chỉ ưu tiên khả năng rút tiền

Thông thường, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài thường cao hơn so với kỳ hạn ngắn. Ngân hàng đưa ra mức lãi suất tốt hơn cho các khoản tiền gửi lâu dài vì nguồn vốn này có tính ổn định cao hơn.

Với những người không cần sử dụng tiền ngay, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn ngắn và dài có thể tạo ra khoản tiền đáng kể sau một thời gian.

Chẳng hạn, cùng một số tiền gửi, việc lựa chọn kỳ hạn 12 tháng thay vì 3 tháng có thể giúp người gửi nhận được mức lãi suất cao hơn, đồng thời không phải liên tục gia hạn sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, lãi suất không nên là yếu tố duy nhất quyết định. Khoản tiền có thể sinh thêm lợi nhuận nhưng nếu cần rút trước hạn, người gửi có thể mất phần lớn mức lãi kỳ vọng.

4. Muốn tạo kỷ luật giữ tiền trong dài hạn

Một lợi ích khác của gửi tiết kiệm kỳ hạn dài là giúp hạn chế việc sử dụng tiền theo cảm hứng.

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Với nhiều người, việc để tiền trong tài khoản thanh toán hoặc các khoản tiết kiệm ngắn hạn có thể khiến họ dễ chi tiêu hơn cho những nhu cầu không thực sự cần thiết. Khi gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên, khoản tiền đó được “đóng khung” cho một mục tiêu cụ thể, từ đó tạo thói quen tích lũy đều đặn.

Đây cũng là một cách phù hợp với những người muốn xây dựng tài sản từng bước, không muốn thường xuyên theo dõi thị trường hoặc chịu áp lực phải tìm kiếm các kênh đầu tư có nhiều biến động.

Đây là cách phân bổ tài sản phù hợp thay vì chỉ tập trung toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất.

5. Thu nhập hàng tháng ổn định và dòng tiền dư đều đặn

Một dấu hiệu quan trọng khác là khả năng duy trì dòng tiền ổn định.

Khi thu nhập hàng tháng đủ để trang trải các khoản chi tiêu cơ bản, đồng thời vẫn có phần tiền dư để tích lũy, việc gửi một phần khoản tiền này vào kỳ hạn dài sẽ ít gây áp lực hơn. Ngược lại, nếu thu nhập chưa ổn định, công việc có nhiều biến động hoặc thường xuyên cần sử dụng tiền để xử lý các khoản phát sinh, kỳ hạn dài có thể chưa phải lựa chọn phù hợp.

Khả năng duy trì dòng tiền trong tương lai chính là yếu tố giúp người gửi yên tâm hơn khi quyết định “khóa” tiền trong ngân hàng.

6. Đã xác định rõ mục tiêu tài chính dài hạn

Gửi tiết kiệm kỳ hạn dài hiệu quả hơn khi gắn với một mục tiêu cụ thể.

Đó có thể là tích lũy tiền mua tài sản, chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch cá nhân trong vài năm tới hoặc đơn giản là xây dựng khoản tiền an toàn cho tương lai.

Khi có mục tiêu rõ ràng, việc lựa chọn kỳ hạn 12 tháng trở lên không chỉ giúp hưởng lãi suất mà còn tạo ra một kế hoạch tài chính có tính kỷ luật.

Tuy nhiên, trước khi quyết định gửi dài hạn, bạn nên cân nhắc chia nhỏ khoản tiền thay vì dồn toàn bộ vào một kỳ hạn. Cách này vừa tận dụng được lãi suất tốt, vừa giữ lại một phần khả năng linh hoạt khi cần thiết.

Nhìn chung, gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn từ 12 tháng trở lên phù hợp với những khoản tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài và thuộc về người đã có nền tảng tài chính tương đối ổn định. Lựa chọn kỳ hạn phù hợp không chỉ nằm ở việc tìm mức lãi suất cao nhất, mà còn là sự cân bằng giữa khả năng sinh lời và sự chủ động trong quản lý tiền bạc.