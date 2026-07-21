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Điều tra số tiền giao dịch online 600 triệu đồng, công an bắt tạm giam Hà Văn Lý SN 1987

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hà Văn Lý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 6/2026, Hà Văn Lý (sinh năm 1987, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã tạo tài khoản cá cược trên mạng internet để tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, Lý cung cấp thông tin tỷ lệ cá cược cho một số đối tượng gồm Bế Văn Đạo (sinh năm 1983), Nguyễn Mạnh Sơn (sinh năm 1966), Trần Thế Hùng (sinh năm 1980), Bế Trọng Quỳnh (sinh năm 1991) và Hà Văn Hùng (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn để tham gia cá độ các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải bóng đá World Cup 2026.

Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để trao đổi thông tin cá cược, kết thúc mỗi trận đấu sẽ tính kết quả thắng thua theo tỷ lệ đã được quy ước và thanh toán tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 11/7/2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của Lý trên trang web là khoảng trên 600 triệu đồng.

Lực lượng Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CA Lạng Sơn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hà Văn Lý, Bế Văn Đạo, Nguyễn Mạnh Sơn và Trần Thế Hùng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đối với Bế Trọng Quỳnh và Hà Văn Hùng, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có ý định tham gia cá độ bóng đá nhằm kiếm lời hoặc giải trí. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là cá độ bóng đá trên không gian mạng; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.


Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
giao dịch

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