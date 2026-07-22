Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt người phụ nữ ở An Giang lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng

| | Smart Money

Với chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng của 5 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Bị can Nguyễn Thị Giàu.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả các khoản nợ vay, Giàu nảy sinh ý định lợi dụng việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng để vay tiền của người khác.

Người này bị cáo buộc sử dụng các hình ảnh chụp hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa nhằm tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người vay sau để trả cho người vay trước, đồng thời thanh toán một phần tiền gốc và lãi để tiếp tục vay mượn.

Từ cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, Giàu bị xác định đã vay tiền của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau khi phát hiện sự việc, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Tuấn/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc? Nổi bật

Tài khoản ngân hàng bị khóa, tiền trong tài khoản có mất không?

Tài khoản ngân hàng bị khóa, tiền trong tài khoản có mất không? Nổi bật

Có nên bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng?

Có nên bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng?

16:59 , 22/07/2026
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Phạm Văn Thể sinh năm 1982 bị bắt

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Phạm Văn Thể sinh năm 1982 bị bắt

11:08 , 22/07/2026
Công an điều tra khoản giao dịch gần 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người về làm việc

Công an điều tra khoản giao dịch gần 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người về làm việc

09:50 , 22/07/2026
VIB Up: Tặng đến 2%/năm lãi suất cho tiền gửi theo tháng cùng loạt đặc quyền thành viên

VIB Up: Tặng đến 2%/năm lãi suất cho tiền gửi theo tháng cùng loạt đặc quyền thành viên

07:40 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên