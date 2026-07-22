Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Phạm Văn Thể sinh năm 1982 bị bắt

Công an xã Tuy Đức tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể.

Ngày 16/07/2026, Công an xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể (SN 1982) thường trú tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/08/2022, do nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, Phạm Văn Thể đã nhận được số tiền 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân. Mặc dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chủ tài khoản cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thể vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định hành vi của Phạm Văn Thể có dấu hiệu cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tuy Đức khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển, giao nhầm cần chủ động thông báo cho chủ sở hữu, ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Tuyệt đối không chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình, tránh vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿