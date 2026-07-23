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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 900 triệu đồng của một người dân

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Cơ quan công an xác định, anh Nguyễn Lê Hoài Phương trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của một người dân ở Hải Phòng.

Ngày 21/7, Công an phường Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết đã kịp thời hỗ trợ một công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận lại số tiền 900 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 18/7, anh Nguyễn Lê Hoài Phương (sinh năm 1984, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của chị P.T.K.L, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi phát hiện, anh Hoài Phương đã rất lo lắng và nhanh chóng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để trình báo tại Công an phường Lê Chân, mong được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Lê Chân đã khẩn trương xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình cùng công tác tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, Công an phường đã vận động chị P.T.K.L tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 900 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Việc bàn giao số tiền được thực hiện công khai tại trụ sở Công an phường.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an, anh Nguyễn Lê Hoài Phương đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an phường Lê Chân và cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhanh chóng và hết lòng vì Nhân dân của lực lượng Công an.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tài khoản

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