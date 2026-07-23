Người khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản, có được tiêu không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Không. Khoản tiền chuyển nhầm không thuộc quyền sở hữu của người nhận, vì vậy bạn không nên rút, chuyển tiếp hoặc sử dụng số tiền này.

Cần làm gì khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc?

Trước hết, bạn nên kiểm tra lịch sử giao dịch để xác định thời gian, số tiền và nội dung chuyển khoản. Sau đó, hãy chủ động liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản để thông báo sự việc và được hướng dẫn xác minh.

Ngân hàng sẽ phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra giao dịch và hỗ trợ hoàn trả cho người chuyển nếu có đủ căn cứ. Trong thời gian chờ xử lý, bạn nên giữ nguyên khoản tiền trong tài khoản.

Cố tình sử dụng có thể bị xử lý

Theo quy định của pháp luật, người nhận được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có trách nhiệm hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc người có quyền đối với tài sản đó.

Nếu biết rõ tiền được chuyển nhầm nhưng vẫn cố tình sử dụng hoặc không hoàn trả, người nhận có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định, tùy tính chất, mức độ và giá trị khoản tiền.

Không tự chuyển trả theo yêu cầu của người lạ

Khi có người liên hệ nhận là chủ khoản tiền, bạn không nên vội vàng chuyển trả sang một tài khoản khác theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Để tránh rơi vào các thủ đoạn lừa đảo, việc hoàn trả nên được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền sau khi thông tin đã được xác minh.

Tóm lại, khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc, nguyên tắc an toàn nhất là không sử dụng, không tự ý chuyển trả và chủ động thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ xử lý.