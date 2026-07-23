Nhận trình báo, công an lập tức kiểm tra giao dịch chuyển khoản 270 triệu đồng: Hai người phụ nữ được mời làm việc

Công an xã Thăng An hỗ trợ chị Thúy nhận lại 270 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo đó, ngày 17/7/2026, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy (trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm 270 triệu đồng vào tài khoản của chị Dưỡng (trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng). Sau khi phát hiện sự việc, chị Dưỡng đã chủ động đến Công an xã Thăng An trình báo và đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua làm việc, chị Dưỡng đã thiện chí phối hợp và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Đến ngày 22/7/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thăng An, hai bên đã lập biên bản giao nhận tài sản và hoàn trả đầy đủ số tiền 270 triệu đồng. Sau khi nhận lại tài sản, chị Thúy đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Thăng An và chị Dưỡng vì sự tận tình hỗ trợ, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Qua vụ việc, Công an xã Thăng An khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người nhận cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.

Công an xã Thăng An cho biết sẽ tiếp tục kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an﻿