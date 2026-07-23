Sau khi chuyển khoản thành công 30 triệu đồng, cô gái sinh năm 2009 phải đến công an trình báo

Công an phường Yên Sơn hỗ trợ người dân nhận lại 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Sáng 23/7/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, em Phạm Diệu Hoa (SN 2009, trú tại phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) không may chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Ngay sau đó, em đã đến Công an phường Yên Sơn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và liên hệ với người nhận tiền để thu hồi số tiền chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Sơn nhanh chóng xác minh, xác định người nhận số tiền là chị Đỗ Thị Phương Quỳnh (SN 2005, trú tại thôn Yên Bình, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình). Lực lượng Công an đã liên hệ, hướng dẫn chị Quỳnh phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển trả đầy đủ 30 triệu đồng cho em Hoa.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an cùng sự hợp tác, trung thực của người nhận tiền, toàn bộ số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả cho chủ tài khoản.

Nhận lại số tiền, em Hoa và gia đình bày tỏ niềm vui, xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Sơn vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và nhanh chóng trong quá trình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Gia đình cũng cảm ơn chị Đỗ Thị Phương Quỳnh đã thiện chí phối hợp, hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Theo Công an phường Yên Sơn, việc làm trên góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân trung thực, trách nhiệm và lực lượng Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿