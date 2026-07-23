Rút sổ tiết kiệm để mua vàng, nhiều người lỗ đậm

Từng được xem là hầm trú ẩn an toàn và là kênh đầu tư hấp dẫn khi liên tục phá vỡ các kỷ lục, thị trường vàng thời gian qua lại đang chứng kiến một kịch bản hoàn toàn trái ngược. "Cơn lốc" giảm giá kéo dài đã khiến không ít nhà đầu tư rơi vào cảnh ngộ đứng ngồi không yên. Người mua trúng đỉnh thì xót xa nhìn tài sản bốc hơi hàng trăm triệu đồng, kẻ gom được vàng giá rẻ cũng chẳng thể vui nổi vì trót lỡ nhịp chốt lời.

Quyết định gom vàng lúc thiết lập đỉnh đã khiến chị H. (32 tuổi, Tp.HCM) rơi vào tình cảnh trớ trêu. Hồi đầu năm, thấy giá vàng tăng phi mã, chị quyết định rút toàn bộ sổ tiết kiệm để mua 4 cây vàng với mức giá đắt đỏ 170 triệu đồng/lượng.

Chị H. xót xa: "Lúc đó tôi sợ không mua ngay thì tiền tiết kiệm sẽ mất giá. Ai ngờ đâu hôm nay mang đi bán, cửa hàng chỉ thu mua với giá 135 triệu đồng/lượng. Tính ra mỗi lượng tôi mất trắng 35 triệu đồng, tổng cộng 4 cây là lỗ tới 160 triệu đồng. Số tiền này bằng cả năm tích cóp của hai vợ chồng".

Ở vị thế dễ thở hơn nhưng chị L.H (26 tuổi, Hà Nội) cũng chẳng mấy vui vẻ. Mua vàng từ năm ngoái ở mức giá 126 triệu đồng/lượng, nếu bán ra lúc này chị vẫn có lãi nhẹ. Tuy nhiên, chị thấy không đáng vì nếu gửi tiết kiệm ngân hàng thì lợi nhuận thu về còn cao hơn, lại đỡ phải đau đầu theo dõi thị trường.

"Thời điểm giá vàng chạm đỉnh 190 triệu đồng/lượng, rất nhiều người khuyên bán nhưng tôi lại tham, nghĩ bụng biết đâu nó còn lên nữa nên không chịu chốt lời. Giờ giá rớt thê thảm, khoản lãi đậm ngày xưa coi như bay biến, nghĩ lại vừa tiếc vừa giận bản thân", chị L.H ngậm ngùi.

Ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, ngày 23/7, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đà giảm sâu. Hiện tại, giá mua vào từ người dân chỉ còn giữ ở mức 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra của các doanh nghiệp khoảng 140 - ﻿139 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - giá bán khá lớn cũng khiến nhiều người e ngại việc "bắt đáy" khi vừa mua xong sẽ chịu lỗ ngay ﻿4 - 5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ đầu tháng 7 đến nay, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 10 - 12 triệu đồng/lượng.﻿ Trong khi nếu so với đỉnh 190 triệu đồng/lượng từng lập được, vàng miếng vàng nhẫn đều đã giảm tới 50 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 26%. ﻿

