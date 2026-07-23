Chuyên gia dự báo Bitcoin có thể tạo đáy vào tháng 10/2026, vàng còn nguy cơ giảm về 3.500 USD

Bitcoin đã trở lại vùng giá 65.700 USD, song đà phục hồi vẫn chưa đủ mạnh để kích hoạt một xu hướng tăng rộng hơn. Sáng 23/7, đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch quanh mức 65.682 USD, sau khi có thời điểm vượt mốc 66.000 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6/2026.

Tuy nhiên, diễn biến giá hiện tại vẫn chưa đủ để xóa bỏ những tranh luận về triển vọng ngắn hạn của đồng tiền số này.

Giới phân tích hiện vẫn có những quan điểm khác nhau về thời điểm cũng như vùng giá đáy mà Bitcoin có thể chạm tới trong chu kỳ điều chỉnh hiện tại.

Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt, người có hơn 50 năm kinh nghiệm trên thị trường, dự báo Bitcoin có thể tạo đáy vào khoảng ngày 4/10/2026. Peter Brandt cho rằng, trong mọi đợt suy giảm lớn kể từ khi Bitcoin ra đời, đồng tiền số này đều giảm hơn 80% so với mức đỉnh trước đó. Nếu lịch sử lặp lại và lấy vùng đỉnh gần 120.000 USD làm mốc tham chiếu, Bitcoin có thể giảm về dưới 50.000 USD, tương đương khoảng 48.000-49.000 USD, trước khi xác lập đáy của chu kỳ.

Theo Peter Brandt, một thị trường chỉ thực sự tạo đáy khi xuất hiện làn sóng bán tháo trên diện rộng, khối lượng giao dịch tăng vọt và nhiều nhà đầu tư buộc phải rời bỏ thị trường. Do đó, ông cho rằng vùng giá khoảng 60.000 USD hiện nay vẫn chưa phải đáy của chu kỳ, bởi tâm lý thị trường vẫn đang ở trạng thái "trung lập", tức nhà đầu tư chưa rơi vào trạng thái bi quan cực độ.

Theo Brandt, nếu có 10.000 USD để đầu tư ở thời điểm hiện tại, ông sẽ phân bổ một nửa vào Bitcoin và một nửa vào các kim loại quý như vàng hoặc bạc. Ông cho rằng kim loại quý đang ở vùng giá hấp dẫn, trong khi Bitcoin có thể đang tiến gần đến đáy về mặt thời gian.

Trong khi đó, Jamie Coutts, Trưởng bộ phận phân tích tiền số của Real Vision, lại tiếp cận vấn đề từ góc độ các chỉ báo kỹ thuật. Ông cho biết Bitcoin hiện giao dịch quanh vùng 65.700 USD, thấp hơn gần 50% so với mức đỉnh lịch sử 126.100 USD được thiết lập vào tháng 10/2025.

Theo Coutts, mức điều chỉnh này có thể cho thấy chu kỳ giảm hiện tại ít khắc nghiệt hơn các giai đoạn trước. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thị trường hiếm khi vận động hoàn toàn theo các mô hình lịch sử và các tín hiệu xu hướng hiện vẫn nghiêng về chiều hướng giảm.

Dù vậy, vị chuyên gia nhận định thị trường có thể đã bước sang nửa sau của chu kỳ điều chỉnh khi đà giảm đang dần chậm lại. Trên các đồ thị dài hạn, ông quan sát thấy tín hiệu "phân kỳ tăng giá", cho thấy lực bán đang suy yếu và khả năng phục hồi của giá bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, Coutts cũng cảnh báo rằng sự suy yếu của các chỉ số cơ bản trên chuỗi (on-chain), cùng với bối cảnh thanh khoản toàn cầu bị thu hẹp, vẫn là những yếu tố gây áp lực đáng kể lên giá Bitcoin trong thời gian qua.

Vàng mắc kẹt ở 4.000 USD/ounce

Trái ngược với đà biến động mạnh của dầu mỏ và những căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng trong những tuần gần đây gần như chỉ dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 4.000 USD. Đây là diễn biến khá bất thường khi kim loại quý thường được hưởng lợi trong các giai đoạn bất ổn nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Justin Lin, chuyên gia phân tích tại Global X ETFs, phản ứng khá mờ nhạt của vàng trước đà tăng của giá dầu cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra tương đối thờ ơ với các yếu tố địa chính trị.

Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của vàng nằm tại 3.886 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể giảm sâu về vùng 3.500 USD/ounce.

Không chỉ các yếu tố kỹ thuật, triển vọng giá vàng cũng chịu sức ép từ các dự báo mới của các tổ chức tài chính lớn. Bank of America vừa hạ 14% dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 4.360 USD/ounce, với lý do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Cùng quan điểm, JPMorgan cũng điều chỉnh giảm dự báo giá vàng xuống còn 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, cho rằng nhu cầu từ các nhóm khách hàng chủ chốt thấp hơn kỳ vọng ban đầu.