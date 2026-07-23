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Ngân hàng khuyến cáo tất cả hộ kinh doanh: Liên quan việc khai báo tài khoản cá nhân trước ngày 31/7

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Ngân hàng khuyến cáo tất cả hộ kinh doanh: Liên quan việc khai báo tài khoản cá nhân trước ngày 31/7

Khách hàng cần khẩn trương kiểm tra và hoàn thành việc kê khai trước mốc thời gian ngày 31/07/2026 để bảo đảm quyền lợi hoạt động kinh doanh liên tục và đúng quy định pháp luật.

Theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính, việc khai báo thông tin tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh với Cơ quan Thuế hiện nay là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Việc chủ động cập nhật, kê khai đúng hạn không chỉ giúp chủ hộ tuân thủ pháp luật mà còn minh bạch hóa dòng tiền, tối ưu quản lý doanh thu.

Hộ kinh doanh nào bắt buộc phải khai báo tài khoản ngân hàng?

Căn cứ theo Thông tư 18/2026/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 50/2026/TT-BTC), 100% hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động thương mại đều phải đăng ký tài khoản ngân hàng/ví điện tử dùng để nhận, chuyển tiền kinh doanh với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Lộ trình áp dụng được chia thành hai nhóm cụ thể:

Nhóm thành lập mới hoặc điều chỉnh thông tin: Cần thực hiện khai báo ngay khi làm thủ tục đăng ký thành lập, hoặc khi thay đổi thông tin HKD thông qua cơ chế liên thông một cửa.

Nhóm đang hoạt động ổn định (doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm): Bắt buộc hoàn tất kê khai bổ sung toàn bộ các tài khoản ngân hàng/ví điện tử đang dùng để giao dịch bán hàng lên hệ thống Thuế điện tử.

Các mốc thời hạn kê khai quan trọng cần nhớ

Để tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị xử phạt hành chính do chậm trễ, chủ hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian sau:

Đối với Hộ kinh doanh mới thành lập: Khai báo trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tài khoản thanh toán/ví điện tử được kích hoạt mở thành công.

Đối với Hộ kinh doanh có thay đổi thông tin: Khai báo trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi (ví dụ: đổi số tài khoản, mở thêm tài khoản mới tại BVBank, hoặc đóng tài khoản cũ).

Đối với Hộ kinh doanh đang hoạt động (doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm): Hạn chót để hoàn tất kê khai là trước ngày 31/07/2026.

Lưu ý, khách hàng cần khẩn trương kiểm tra và hoàn thành việc kê khai trước mốc thời gian ngày 31/07/2026 để bảo đảm quyền lợi hoạt động kinh doanh liên tục và đúng quy định pháp luật.

Theo BVBank

Thanh Anh

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