Công an cảnh báo khẩn đến tất cả những ai chuyển tiền vào tài khoản có tên như sau

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Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi và đa dạng. Thời gian gần đây, cơ quan công an ghi nhận một thủ đoạn mới là sử dụng tài khoản ngân hàng có tên trùng với người thân, bạn bè hoặc đối tác của nạn nhân nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, các đối tượng thường lựa chọn những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân như bạn bè, người thân hoặc đối tác kinh doanh để dễ tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng mở hoặc mua tài khoản ngân hàng mang họ, tên trùng với người mà nạn nhân quen biết.

Khi kiểm tra thông tin người nhận, nạn nhân thấy họ và tên trùng khớp với người quen nên dễ mất cảnh giác. Đối tượng tiếp tục giả danh người quen, liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, email... rồi đưa ra các tình huống khẩn cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp để lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát.

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân:

- Không đăng tải thông tin cá nhân hoặc thông tin giao dịch ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng thu thập, lợi dụng.

- Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin người nhận. Nên gọi điện trực tiếp cho người yêu cầu chuyển tiền hoặc liên hệ với người thân, người quen của họ để xác minh.

- Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt khi đối tượng tạo áp lực về thời gian hoặc liên tục thúc giục thực hiện giao dịch.

Theo Công an tỉnh Lai Châu﻿