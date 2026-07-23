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Công an điều tra khoản giao dịch hơn 10 triệu đồng: Nam thanh niên SN 1997 bị khởi tố

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Cơ quan công an xác định, số tiền đối tượng sử dụng trong một lần đăng nhập tài khoản để tham gia đánh bạc là 10.471.541 đồng.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, trong bối cảnh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Công an xã Bình Thanh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua công tác tiếp nhận nguồn tin tố giác của quần chúng, ngày 15/6, Công an xã Bình Thanh đã xác minh, làm rõ đối tượng Trương Văn Nam, sinh năm 1997, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, có hành vi đánh bạc trực tuyến dưới hình thức "tài xỉu" bằng tiền.

Số tiền Nam sử dụng trong một lần đăng nhập tài khoản để tham gia đánh bạc là 10.471.541 đồng.

Trước tình hình trên, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm của Trương Văn Nam.

Tiếp đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nam về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Bình Thanh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là trên không gian mạng.

Mọi thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật cần được kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
giaod ịch

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