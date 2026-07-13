Thuê nhà 11 triệu/tháng, vợ chồng U40 từ chối vay 5 tỷ mua chung cư: "Mỗi tháng trả lãi thôi cũng đủ áp lực rồi"

Trong suy nghĩ của nhiều người, sở hữu một căn nhà là cột mốc quan trọng của cuộc đời. Không ít gia đình chấp nhận vay ngân hàng hàng chục năm chỉ để có một cuốn sổ đỏ đứng tên mình. Thế nhưng, giữa áp lực giá nhà ngày càng tăng, cũng có những người lựa chọn một con đường khác: Tiếp tục thuê nhà để đổi lấy sự an tâm về tài chính và chất lượng cuộc sống.

Sẵn sàng thuê nhà 11 triệu/tháng, còn hơn vay ngân hàng 5 tỷ để mua chung cư

Hai vợ chồng anh H tuổi U40 chính là ví dụ điển hình. Anh H gần 40 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin, vợ là kế toán. Tổng thu nhập của hai vợ chồng anh khoảng 50 triệu/tháng. Sau nhiều năm làm việc, họ tích lũy được 1 tỷ đồng và đang nuôi hai con nhỏ.

Gia đình hiện thuê một căn chung cư với giá 11 triệu/tháng. Chủ nhà ngỏ ý bán căn hộ với giá 6 tỷ. Nếu quyết định mua, hai vợ chồng sẽ phải vay thêm khoảng 5 tỷ. Chỉ cần tính sơ, số tiền lãi phải trả mỗi tháng cũng gần như "nuốt" hết thu nhập của hai vợ chông, chưa kể tiền gốc và các chi phí sinh hoạt khác.

"Căn chung cư tôi đang thuê 11 triệu họ giao bán 6 tỷ. Nghĩ đi vay thêm 5 tỷ, mỗi tháng riêng trả lãi đã ngốn hết tiền thu nhập của tôi rồi. Vợ chồng tôi hiện tại lo cho con ăn học đầy đủ, vẫn biếu nội ngoại hàng tháng, cuối tuần vẫn cho con về nội ngoại chơi hoặc du lịch gần. Hai vợ chồng tôi cùng quê cũng quyết định ngoài 50 tuổi sẽ về quê còn chăm sóc bố mẹ 2 bên và xây nhà trên đất ông bà cho" - anh H tâm sự.

Bán đất ở quê cũng vẫn phải vay ngân hàng thêm 2 tỷ mới đủ mua nhà

Điều quan trọng hơn cả là hai vợ chồng đều thống nhất kế hoạch lâu dài. Cả hai cùng quê và dự định sau tuổi 50 sẽ trở về quê sinh sống để tiện chăm sóc bố mẹ hai bên. Không ít bạn bè khuyên họ nên bán bớt đất ở quê, rồi gon góp mua căm chung cư nhỏ coi như tích lũy.

Tuy nhiên anh H lại có suy nghĩ khác: "Đất ông bà cho ở quê cũng rộng lắm, bạn bè cứ bảo bán bớt đất quê đi rồi mua lấy căn chung cư trả góp cho có sổ đỏ nhưng tính đi tính lại. Bán mảnh đất cha ông đi đc 1 tỷ với tích góp lâu nay là 2 tỷ, giờ vẫn phải vay ngân hàng 4 tỷ nữa, nên thôi. Tôi vẫn lựa chọn thuê nhà để được thoải mái không nợ nần ai".

Quan điểm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh, mục tiêu và khả năng tài chính khác nhau. Có người sẵn sàng chấp nhận áp lực trả góp để sớm sở hữu tài sản đứng tên mình. Cũng có người ưu tiên cuộc sống thoải mái, không nợ nần, không quá áp lực tài chính.

Cốt lõi không nằm ở việc thuê hay mua nhà, mà ở cách hai vợ chồng anh H xác định rõ điều gì là quan trọng nhất đối với gia đình. Thay vì để áp lực "phải có nhà" chi phối, họ lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tương lai, đảm bảo con cái được chăm lo, cha mẹ được phụng dưỡng và cuộc sống hằng ngày không bị đè nặng bởi những khoản vay khổng lồ.

Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng cao, câu chuyện của vợ chồng anh H này cũng là một góc nhìn đáng tham khảo. Sở hữu nhà ở là mục tiêu chính đáng, nhưng không phải bằng mọi giá. Một cuộc sống cân bằng, tài chính lành mạnh và sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình đôi khi lại cần thiết hơn cả.