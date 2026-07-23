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Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026

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Ngay sau khi trở về Madrid với chiếc cúp vàng World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã xuất hiện tại Cung điện Zarzuela trong những bộ trang phục do LOEWE thiết kế riêng để diện kiến Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 1.

Sau chiến thắng lịch sử tại FIFA World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha có buổi tiếp kiến Hoàng gia tại Cung điện Zarzuela. Trong dịp đặc biệt này, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đều mặc những bộ suit được LOEWE may đo riêng, đánh dấu màn đồng hành nổi bật của nhà mốt xa xỉ Tây Ban Nha với nhà vô địch thế giới.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 2.

Khác với phong cách vest truyền thống, các tuyển thủ xuất hiện trong suit xanh hải quân phom rộng kết hợp áo polo xanh cobalt. Thiết kế tối giản, gần như không phô bày logo, tập trung vào phom dáng, chất liệu và kỹ thuật may đo – triết lý thẩm mỹ mà LOEWE theo đuổi trong những năm gần đây.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là khi tài năng trẻ Lamine Yamal bắt tay Công chúa Leonor, người mặc áo đấu đội tuyển Tây Ban Nha để chào đón các nhà vô địch. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như biểu tượng cho thế hệ mới của bóng đá xứ sở bò tót.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 3.

Trong buổi lễ, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia lần lượt chào hỏi các cầu thủ trước khi cả đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc cúp FIFA World Cup. Đây được xem là một trong những dấu mốc giàu tính biểu tượng nhất trong mối quan hệ giữa LOEWE và các biểu tượng văn hóa, thể thao của Tây Ban Nha.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 4.

Trước đó, LOEWE cũng đồng hành cùng đội trưởng Rodri trong khoảnh khắc nâng cao cúp vô địch. Bộ suit cách tân của tiền vệ này được thực hiện dưới định hướng sáng tạo của hai Giám đốc Sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, với ngôn ngữ thiết kế tôn vinh kỹ nghệ thủ công và bản sắc Tây Ban Nha.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 5.

Nhà vô địch World Cup 2026 gây sốt với diện mạo sang trọng sau ngày đăng quang World Cup 2026- Ảnh 6.

Không chỉ đảm nhận trang phục nghi lễ, LOEWE còn là đối tác thời trang sân bay của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Các cầu thủ thường xuyên sử dụng áo polo, áo khoác, quần âu cùng những mẫu túi biểu tượng như Puzzle và Amazona 180 trong suốt hành trình thi đấu, góp phần đưa thương hiệu thời trang cao cấp của Madrid xuất hiện nổi bật bên cạnh nhà vô địch thế giới.

Biển người phủ kín Madrid, đón nhà vô địch World Cup 2026 trở về

Hữu Bách

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