Quỳnh Kool lại gây hoang mang

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool liên tục trở thành tâm điểm bàn tán vì mỗi lần xuất hiện lại mang một diện mạo khác lạ. Trong một đoạn clip mới đăng tải, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đời thường với phong cách nhẹ nhàng, vibe nàng thơ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý lại là gương mặt có phần “dụi mắt mới nhận ra” của Quỳnh Kool.

Clip Quỳnh Kool mới đây, song nhan sắc lại có điều gì đó lạ lạ.

Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1995 chọn makeup đơn giản, tóc buông thẳng tự nhiên, outfit cũng không quá cầu kỳ. Quỳnh Kool vẫn nhận nhiều lời khen ngợi bởi làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, cuốn hút.

Song ở một số góc quay cận, nhiều cư dân mạng nhận xét hàng lông mày của Quỳnh Kool trông đậm và được kẻ khá sát nhau, tạo cảm giác như "muốn skinship". Chi tiết này vô tình khiến tổng thể gương mặt trở nên sắc sảo hơn, không phù hợp với tổng thể đường nét gương mặt.

Ở một số góc quay cận, nhiều cư dân mạng cho rằng hàng lông mày của Quỳnh Kool được kẻ khá đậm và sát nhau, khiến gương mặt trông sắc sảo hơn so với tổng thể đường nét.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng dành sự chú ý cho phần sống mũi của nữ diễn viên. Qua góc quay cận và ánh sáng trong clip, chiếc mũi của Quỳnh Kool trông cao và thẳng hơn thường thấy, khiến gương mặt càng thêm khác lạ. Không ít người thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra nữ diễn viên vì visual lần này khác so với những hình ảnh trước đây.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự khác biệt chủ yếu đến từ góc máy, hiệu ứng camera hoặc cách trang điểm. Việc quay cận mặt bằng điện thoại vốn dễ làm thay đổi tỷ lệ khuôn mặt, trong khi chỉ cần thay đổi kiểu kẻ chân mày hay tạo khối cũng đủ khiến visual trông khác đi đáng kể.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ngoại hình của Quỳnh Kool trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô gần như đều nhận về những ý kiến trái chiều xoay quanh visual.

Có thời điểm, nữ diễn viên được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc với sắc vóc cuốn hút miễn chê. Nhưng cũng có những lần chỉ vì góc chụp, kiểu trang điểm hay ánh sáng, Quỳnh Kool lại khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi vì diện mạo trông khác hẳn hình ảnh quen thuộc.

Visual Quỳnh Kool dạo này cũng được nhiều người comment rằng có nhiều điểm khác trước đây, không rõ cô nàng có thay đổi điều gì không hay do hiệu ứng chỉnh sửa ảnh.

Dù vậy, phần lớn netizen vẫn đồng tình rằng Quỳnh Kool là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng cân đối cùng gu thời trang nữ tính, cô thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nhân truyền hình và nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu hay Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai khác nhau.

Ở tuổi 30, Quỳnh Kool cũng có cuộc sống đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cô từng sửa sang nhà cho bố mẹ tại Thái Bình, tậu xe Mercedes-Benz và mới đây còn lấn sân kinh doanh. Bên cạnh diễn xuất, cuộc sống đời tư của Quỳnh Kool được cô nàng giữ kín. Đến hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn cho biết đang độc thân, không hé lộ về các mối quan hệ tình cảm.

Ảnh: FBNV.