Quỳnh Kool đã làm gì với thân hình của mình vậy?
Ngoại hình của Quỳnh Kool bất ngờ lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.
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Hơn 1 tháng kể từ khi bộ phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời kết thúc, dàn cast vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, Quỳnh Kool mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi lộ diện với ngoại hình khác lạ. Trong đoạn clip mới đăng tải trên mạng xã hội, Quỳnh Kool xuất hiện mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt bầu bĩnh hơn đôi chút cùng làn da trắng sáng quen thuộc. Nhiều khán giả nhận xét cô trông đầy đặn hơn trước, đặc biệt ở phần gương mặt và vóc dáng tổng thể.
Dù có dấu hiệu tăng cân sau khi đóng máy Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool vẫn giữ được những đường nét cân đối. Cô nàng vẫn duy trì được phần xương quai xanh thanh mảnh, trong khi vòng eo vẫn có độ thắt nhất định, tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể. Sự thay đổi này khiến cô mang đến hình ảnh năng động, khoẻ khắn hơn thay vì vẻ mảnh mai thường thấy trên màn ảnh.
Chia sẻ về nguyên nhân khiến ngoại hình có phần tròn trịa hơn, Quỳnh Kool hài hước cho biết sau khi không còn lịch quay dày đặc, cô dành nhiều thời gian ở nhà và thường xuyên thưởng thức những bữa cơm do mẹ nấu. Chính chế độ sinh hoạt thoải mái này đã góp phần khiến cân nặng của nữ diễn viên tăng lên đôi chút trong thời gian gần đây. Nữ diễn viên còn đùa rằng mình đang mang bầu "bé mỡ", cho thấy cô nàng vô cùng thoải mái khoe vóc dáng với tinh thần tích cực.
Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhẹ về ngoại hình của Quỳnh Kool. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên có phần đầy đặn hơn so với thời điểm xuất hiện trong các bộ phim gần đây, đặc biệt ở khuôn mặt và vóc dáng. Tuy nhiên, đa số khán giả lại dành những lời nhận xét tích cực khi cho rằng sự tăng cân này giúp cô trông phúc hậu, tươi tắn và có sức sống hơn trước.
Một số bình luận của netizen:
- Mũm mĩm nhưng vẫn có thắt eo nên là vẫn hài hoà.
- Tăng cân lên xíu thấy Quỳnh khoẻ khoắn, tràn đầy năng lượng hơn.
- Chính ra tui thích Quỳnh Kool ở hiện tại, đầy đặn duyên dáng.
- Mặt vẫn xinh, không bị tròn quá, rất có thiện cảm.
- Ủa chính ra phim Bước Chân Vào Đời phải đóng máy từ mấy tháng trước rồi ấy nhỉ.
Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995 tại Thái Bình. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, cô từng được biết đến như một hot girl nổi bật của thế hệ 9X nhờ ngoại hình xinh xắn, nụ cười ngọt ngào và thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh tuổi teen, MV ca nhạc cũng như những sitcom được giới trẻ yêu thích. Từ khoảng năm 2014, Quỳnh Kool bắt đầu gây chú ý trên mạng xã hội thông qua các video hài và các sản phẩm giải trí trực tuyến, qua đó xây dựng lượng người hâm mộ đáng kể.
Không lựa chọn dừng lại ở danh xưng hot girl, Quỳnh Kool theo học diễn xuất một cách bài bản và từng bước chuyển hướng sang lĩnh vực phim truyền hình. Những năm đầu sự nghiệp, cô xuất hiện trong hàng loạt dự án của VFC như Quỳnh Búp Bê, Nàng Dâu Order, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Gara Hạnh Phúc... Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ hoặc tuyến nhân vật trẻ, Quỳnh Kool vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên cùng khả năng biến hóa đa dạng, từ những cô gái hồn nhiên, đáng yêu đến các nhân vật có nội tâm phức tạp hơn.
Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên đến khi cô được giao nhiều vai chính hơn trên khung giờ vàng VTV. Đặc biệt, vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu đã giúp Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn nhờ diễn xuất trưởng thành, cảm xúc. Thành công của bộ phim góp phần giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc, đánh dấu bước tiến lớn sau nhiều năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng "hot girl đi đóng phim".
Sau thành công của Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Kool tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều dự án truyền hình được chú ý. Năm 2026, cô đảm nhận vai Thương trong Bước Chân Vào Đời. Không chỉ duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Kool còn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ tiêu biểu của thế hệ mới VFC, sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và thường xuyên góp mặt trong các dự án truyền hình trọng điểm.
Mộng Điềm
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