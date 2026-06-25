Quỳnh Kool đã làm gì với thân hình của mình vậy?

Hơn 1 tháng kể từ khi bộ phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời kết thúc, dàn cast vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, Quỳnh Kool mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi lộ diện với ngoại hình khác lạ. Trong đoạn clip mới đăng tải trên mạng xã hội, Quỳnh Kool xuất hiện mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt bầu bĩnh hơn đôi chút cùng làn da trắng sáng quen thuộc. Nhiều khán giả nhận xét cô trông đầy đặn hơn trước, đặc biệt ở phần gương mặt và vóc dáng tổng thể.

Dù có dấu hiệu tăng cân sau khi đóng máy Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool vẫn giữ được những đường nét cân đối. Cô nàng vẫn duy trì được phần xương quai xanh thanh mảnh, trong khi vòng eo vẫn có độ thắt nhất định, tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể. Sự thay đổi này khiến cô mang đến hình ảnh năng động, khoẻ khắn hơn thay vì vẻ mảnh mai thường thấy trên màn ảnh.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến ngoại hình có phần tròn trịa hơn, Quỳnh Kool hài hước cho biết sau khi không còn lịch quay dày đặc, cô dành nhiều thời gian ở nhà và thường xuyên thưởng thức những bữa cơm do mẹ nấu. Chính chế độ sinh hoạt thoải mái này đã góp phần khiến cân nặng của nữ diễn viên tăng lên đôi chút trong thời gian gần đây. Nữ diễn viên còn đùa rằng mình đang mang bầu "bé mỡ", cho thấy cô nàng vô cùng thoải mái khoe vóc dáng với tinh thần tích cực.

Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhẹ về ngoại hình của Quỳnh Kool. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên có phần đầy đặn hơn so với thời điểm xuất hiện trong các bộ phim gần đây, đặc biệt ở khuôn mặt và vóc dáng. Tuy nhiên, đa số khán giả lại dành những lời nhận xét tích cực khi cho rằng sự tăng cân này giúp cô trông phúc hậu, tươi tắn và có sức sống hơn trước.

Một số bình luận của netizen:

- Mũm mĩm nhưng vẫn có thắt eo nên là vẫn hài hoà.

- Tăng cân lên xíu thấy Quỳnh khoẻ khoắn, tràn đầy năng lượng hơn.

- Chính ra tui thích Quỳnh Kool ở hiện tại, đầy đặn duyên dáng.

- Mặt vẫn xinh, không bị tròn quá, rất có thiện cảm.

- Ủa chính ra phim Bước Chân Vào Đời phải đóng máy từ mấy tháng trước rồi ấy nhỉ.