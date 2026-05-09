“Quỳnh kool váy ren” leo lên hot search, cả TikTok vào cuộc

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool đang gây chú ý khi đóng vai chính trong phim truyền hình Bước Chân Vào Đời. Trong phim, cô đảm nhận vai Thương - một người chị đảm đang chịu khó trong một gia đình nghèo mà cha mẹ mất sớm, phải chăm lo cho hai người em còn đang đi học và ở tuổi nổi loạn.

Bên cạnh những tranh cãi về tính cách của nhân vật hay diễn xuất sướt mướt của Quỳnh Kool, ngoại hình của cô cũng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Không ít người nhận xét về cách trang điểm của Quỳnh Kool trong phim không phù hợp, một số bình luận khác lại cho rằng cô “có da có thịt” hơn trước nên nhìn lạ mắt, không giống như trước.

Lần gần đây nhất khi tham dự một sự kiện, diện mạo Quỳnh Kool qua ống kính camera thường lại tiếp tục được dân tình dành nhiều sự quan tâm.

Quỳnh Kool thu hút sự chú ý của netizen khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1995 diện một chiếc đầm màu đen, dáng dài có thiết kế phối ren. Tuy nhiên, bộ trang phục này lại khiến Quỳnh Kool bị “dìm dáng” đáng kể. Qua ống kính camera thường, nhiều người để lại bình luận cho rằng cô nàng nhìn bị “nuốt dáng” khi diện chiếc váy này, không khoe được chiều cao cũng như những lợi thế hình thể.

Không những thế, cụm từ khóa “Quỳnh Kool váy ren” còn lên hot search, được dân tình tìm kiếm phổ biến. Bởi nhiều người cho rằng chiếc váy này còn có phần gây phản cảm, dễ tạo ra những tình huống hớ hênh nếu như không để ý.

Cụm từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên TikTok

Song, cộng đồng mạng vẫn phải công nhận rằng nhan sắc của Quỳnh Kool rất thu hút, nổi bật. Dù tăng cân so với trước nhưng cô vẫn luôn ghi điểm với gương mặt xinh đẹp, có chút bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn màng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Quỳnh Kool diện váy này bị dìm dáng quá, dù rõ ràng cũng cao trên 1m60 mà nhìn bị thấp bé quá”.

- “Quỳnh Kool vẫn xinh nhưng mà… chọn đồ không hợp dáng lắm. Bộ này không show được lợi thế vóc dáng, nhìn bị dìm quá”.

- “Bộ này hơi phản cảm chút. Còn bạn này thì vẫn xinh và thu hút”.

- “Bạn này ngoài đời xinh lắm, mình gặp rồi, visual nổi bần bật luôn”.

- “Cá nhân mình thì thấy đẹp mà, Quỳnh Kool xinh thật, bao nhiêu năm mình vẫn thích vẻ đẹp như này”.

Quỳnh Kool có tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Hưng Yên, từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Quỳnh Kool có xuất phát là hot girl và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đóng các sitcom như Kem Xôi, Loa Phường,... và một số MV mà nổi bật nhất là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh.

Dần dần Quỳnh Kool khẳng định được năng lực và trở thành mỹ nhân phim Việt giờ vàng qua các loạt phim đình đám như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Đừng Làm Mẹ Cáu,... và gần nhất là Bước Chân Vào Đời. Hiện tại Quỳnh Kool được nhận xét là một trong những gương mặt truyền hình nổi bật.

Quỳnh Kool nhận nhiều lời khen vì sắc vóc ngày càng thăng hạng

Trong hơn 10 năm từ những vai diễn đầu tiên đến hiện tại, nhan sắc của Quỳnh Kool cũng có nhiều thay đổi, dù cô nàng phủ nhận chuyện can thiệp thẩm mỹ. Nếu ở quá khứ, mỹ nhân phim Việt giờ Vàng sở hữu nét xinh xắn baby, dễ thương thì hiện tại cô nàng lại sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, ở thời điểm này thì Quỳnh Kool vẫn rất nổi bật nhờ làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc đen dày. Từ cuối năm 2025, vẻ ngoài của cô cũng gây chú ý khi được nhận xét có nhiều điểm giống Phạm Băng Băng. Từ kiểu tóc, đường nét gương mặt đến làn da trắng mịn, không ít bình luận gọi cô là “Phạm Băng Băng phiên bản Việt”.