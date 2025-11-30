Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học vấn của Quỳnh Kool

30-11-2025 - 16:26 PM | Lifestyle

Học vấn của Quỳnh Kool

Liên tục đảm nhận các vai nữ chính phim Việt giờ vàng, Quỳnh Kool giỏi cỡ nào?

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool được nhiều người yêu thích khi xuất hiện trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Mặc dù nhân vật do cô đảm nhận gây không ít những tranh cãi về hình tượng, tính cách nhưng công chúng vẫn cho rằng, Quỳnh Kool ngày càng “lên tay” khi thể hiện diễn xuất trọn vẹn. Nhiều phân cảnh, Quỳnh Kool lấy nước mắt người xem khiến dân tình dành lời khen không ngớt.

Bên cạnh lối diễn xuất, khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống, học vấn, hành trình phát triển sự nghiệp của Quỳnh Kool. Bởi dù còn trẻ tuổi nhưng cô cũng nhiều lần đảm nhận các vai nữ chính trong những bộ phim giờ vàng VTV.

Học vấn của Quỳnh Kool- Ảnh 1.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc, được nhiều khán giả yêu thích

Theo đó, Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1995, quê gốc ở Thái Bình - nay là Hưng Yên). Từ bé, Quỳnh Kool đã có niềm đam mê với diễn xuất. Cấp 3, Quỳnh Kool từng theo học trường THPT Trần Hưng Đạo ở Hà Nội.

Năm 2013, Quỳnh Kool chính thức theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành diễn viên. Ngay từ thời sinh viên, Quỳnh Kool đã tìm kiếm các cơ hội diễn xuất để nâng cao trình độ, kỹ năng. Đến năm 2014, Quỳnh Kool từng lọt Top 3 tài năng Cuộc thi nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Quỳnh Kool tham gia con đường sự nghiệp nghệ thuật giải trí với một số phim ngắn được phát trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô được biết đến với danh xưng hot girl khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, body cuốn hút.

Sự nghiệp diễn xuất trong phim truyền hình của Quỳnh Kool bắt đầu thăng hoa hơn từ sau vai diễn đầu tiên được chú ý phim Đi qua mùa hạ (2017). Liên tiếp sau đó, dù đảm nhận vai phụ, Quỳnh Kool vẫn luôn chiếm được spotlight và được khán giả nhắc đến vì ấn tượng.

Học vấn của Quỳnh Kool- Ảnh 2.

Học vấn của Quỳnh Kool- Ảnh 3.

Học vấn của Quỳnh Kool- Ảnh 4.

Trải qua nhiều năm trong nghề, Quỳnh Kool nay đã trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, không ngại thử thách bản thân qua nhiều dạng vai. Sự nỗ lực đó không chỉ mang đến cho cô một chỗ đứng vững tại “địa hạt giờ vàng”, mà còn mở ra loạt thành tích rating cực kỳ ấn tượng điều mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được.

Bên cạnh đó, ở tuổi 30, Quỳnh Kool sở hữu nhan sắc chín muồi và phong thái trưởng thành. Đời thường, Quỳnh Kool theo đuổi phong cách thời trang đa dạng. Cô có thể dịu dàng, nữ tính với những thiết kế mềm mại; gợi cảm trong váy ôm tôn dáng; hoặc hiện đại, cá tính với các bộ suit thanh lịch.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Kool chưa từng hé lộ về các mối quan hệ đời tư của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng tải hình ảnh của bản thân kèm theo caption “thả thính”, úp mở về sự độc thân của mình. Trước đó, cô từng được “đẩy thuyền” với nhiều bạn diễn nam song Quỳnh Kool đều lên tiếng chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Tổng hợp

Theo Hải My

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng Nổi bật

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt Nổi bật

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt gây chú ý tại sự kiện cực quan trọng của gia đình bầu Hiển

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt gây chú ý tại sự kiện cực quan trọng của gia đình bầu Hiển

16:08 , 30/11/2025
HOT: Bắt gặp Suzy và Kim Seon Ho quay phim ở Hồ Tây, nhan sắc ngoài đời mới là điều gây sốc

HOT: Bắt gặp Suzy và Kim Seon Ho quay phim ở Hồ Tây, nhan sắc ngoài đời mới là điều gây sốc

16:05 , 30/11/2025
Nữ NSƯT về nước đưa 25 triệu cho ông trùm Điền Quân rồi lại về Mỹ

Nữ NSƯT về nước đưa 25 triệu cho ông trùm Điền Quân rồi lại về Mỹ

15:16 , 30/11/2025
Nam ca sĩ ở Mỹ nói về Ngọc Sơn: "Con cái đầy"

Nam ca sĩ ở Mỹ nói về Ngọc Sơn: "Con cái đầy"

14:57 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên