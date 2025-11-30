Học vấn của Quỳnh Kool

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool được nhiều người yêu thích khi xuất hiện trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Mặc dù nhân vật do cô đảm nhận gây không ít những tranh cãi về hình tượng, tính cách nhưng công chúng vẫn cho rằng, Quỳnh Kool ngày càng “lên tay” khi thể hiện diễn xuất trọn vẹn. Nhiều phân cảnh, Quỳnh Kool lấy nước mắt người xem khiến dân tình dành lời khen không ngớt.

Bên cạnh lối diễn xuất, khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống, học vấn, hành trình phát triển sự nghiệp của Quỳnh Kool. Bởi dù còn trẻ tuổi nhưng cô cũng nhiều lần đảm nhận các vai nữ chính trong những bộ phim giờ vàng VTV.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc, được nhiều khán giả yêu thích

Theo đó, Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1995, quê gốc ở Thái Bình - nay là Hưng Yên). Từ bé, Quỳnh Kool đã có niềm đam mê với diễn xuất. Cấp 3, Quỳnh Kool từng theo học trường THPT Trần Hưng Đạo ở Hà Nội.

Năm 2013, Quỳnh Kool chính thức theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành diễn viên. Ngay từ thời sinh viên, Quỳnh Kool đã tìm kiếm các cơ hội diễn xuất để nâng cao trình độ, kỹ năng. Đến năm 2014, Quỳnh Kool từng lọt Top 3 tài năng Cuộc thi nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Quỳnh Kool tham gia con đường sự nghiệp nghệ thuật giải trí với một số phim ngắn được phát trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô được biết đến với danh xưng hot girl khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, body cuốn hút.

Sự nghiệp diễn xuất trong phim truyền hình của Quỳnh Kool bắt đầu thăng hoa hơn từ sau vai diễn đầu tiên được chú ý phim Đi qua mùa hạ (2017). Liên tiếp sau đó, dù đảm nhận vai phụ, Quỳnh Kool vẫn luôn chiếm được spotlight và được khán giả nhắc đến vì ấn tượng.

Trải qua nhiều năm trong nghề, Quỳnh Kool nay đã trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, không ngại thử thách bản thân qua nhiều dạng vai. Sự nỗ lực đó không chỉ mang đến cho cô một chỗ đứng vững tại “địa hạt giờ vàng”, mà còn mở ra loạt thành tích rating cực kỳ ấn tượng điều mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được.

Bên cạnh đó, ở tuổi 30, Quỳnh Kool sở hữu nhan sắc chín muồi và phong thái trưởng thành. Đời thường, Quỳnh Kool theo đuổi phong cách thời trang đa dạng. Cô có thể dịu dàng, nữ tính với những thiết kế mềm mại; gợi cảm trong váy ôm tôn dáng; hoặc hiện đại, cá tính với các bộ suit thanh lịch.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Kool chưa từng hé lộ về các mối quan hệ đời tư của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng tải hình ảnh của bản thân kèm theo caption “thả thính”, úp mở về sự độc thân của mình. Trước đó, cô từng được “đẩy thuyền” với nhiều bạn diễn nam song Quỳnh Kool đều lên tiếng chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Tổng hợp