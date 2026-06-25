NTK Lê Thanh Hoà: “Điều nguy hiểm nhất với người trẻ không phải thiếu tài năng mà là quá vội vàng”

Trong thời đại mà nhiều người trẻ mong muốn được nhìn thấy kết quả chỉ sau vài mùa thời trang hay vài lần xuất hiện trên mạng xã hội, con số ấy có thể khiến không ít người bất ngờ. Nhưng với Lê Thanh Hòa, đó lại là quãng thời gian cần thiết để học cách đi chậm, tích lũy đủ trải nghiệm và hiểu rằng thời trang chưa bao giờ là cuộc đua dành cho những người nóng vội.

Có lẽ cũng vì thế mà khi nhận lời trở lại với Vietnam Next Gen Fashion Era 2 với vai trò là thành viên của Hội đồng nghệ thuật, anh có nhiều chiêm nghiệm về hành trình của chính mình cách đây hơn một thập kỷ.

Thành công không đến trong một mùa thời trang

Năm 2009, Lê Thanh Hòa giành giải thưởng cao nhất tại một cuộc thi thiết kế thời trang dành cho sinh viên. Chiến thắng ấy mở ra cánh cửa đầu tiên đưa anh bước vào ngành công nghiệp thời trang chuyên nghiệp.

"Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thời trang không còn là một giấc mơ nữa mà có thể trở thành nghề nghiệp thật sự của mình", NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ.

Tuy nhiên, chiến thắng không đồng nghĩa với việc mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng. Sau dấu mốc ấy là nhiều năm miệt mài làm nghề, tham gia các chương trình thời trang, học cách xây dựng đội ngũ, phát triển thương hiệu và tìm kiếm tiếng nói riêng. Phải đến cuối năm 2016, anh mới chính thức tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên với tên gọi Lam Vũ.

Nhìn lại chặng đường đó, Lê Thanh Hòa cho rằng nhiều người thường chỉ nhìn thấy thành công ở thời điểm nó xuất hiện mà quên mất những năm tháng chuẩn bị phía sau. "Thời trang nhìn từ bên ngoài có thể rất hào nhoáng. Nhưng bên trong là một ngành nghề đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn."

Đã có những bộ sưu tập anh dành nhiều tháng để thực hiện nhưng không nhận được phản hồi như mong đợi. Đã có những giai đoạn phải liên tục cân bằng giữa sáng tạo và tính thương mại, giữa điều mình muốn làm và điều thị trường cần.

Theo anh, thử thách lớn nhất của một nhà thiết kế chưa bao giờ chỉ là tạo ra một bộ trang phục đẹp. Khó hơn nhiều là duy trì được đam mê và sự bền bỉ đủ lâu để tiếp tục đi tiếp với nghề.

Điều đáng lo nhất không phải là thiếu tài năng

Sau hơn 15 năm làm nghề, Lê Thanh Hòa cho rằng thế hệ nhà thiết kế trẻ hôm nay đang sở hữu nhiều cơ hội hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Các bạn được tiếp cận thời trang quốc tế từ rất sớm, có nhiều nền tảng để học hỏi, nhiều công cụ để thể hiện cá tính sáng tạo và cũng có nhiều cơ hội để được công chúng biết đến. Nhưng chính những lợi thế ấy đôi khi lại tạo ra áp lực vô hình.

"Tôi nghĩ thế hệ nhà thiết kế trẻ hôm nay trưởng thành nhanh hơn, tự tin hơn và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng đi cùng với đó là áp lực phải nổi bật, phải khác biệt và phải thành công thật nhanh", NTK Lê Thanh Hòa nói.

Theo anh, không ít người trẻ đang vô tình nhầm lẫn giữa sự chú ý và sự công nhận. Một bộ sưu tập có thể tạo hiệu ứng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm. Một cái tên có thể trở thành chủ đề được bàn luận trong thời gian ngắn. Nhưng sự công nhận của nghề nghiệp lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

NTK Lê Thanh Hòa nhận định: "Được chú ý và được công nhận là hai điều khác nhau. Sự chú ý có thể đến rất nhanh, nhưng sự công nhận luôn cần thời gian".

Trong hành trình làm nghề, Lê Thanh Hòa từng gặp nhiều tài năng trẻ sở hữu tư duy tốt, gu thẩm mỹ tốt và tiềm năng phát triển lớn. Điều khiến anh tiếc nuối không phải là họ thiếu năng lực mà là họ từ bỏ quá sớm.

"Điều nguy hiểm nhất với một nhà thiết kế trẻ hiện nay không phải thiếu tài năng mà là quá vội vàng”, NTK cho biết.

Mạng xã hội khiến mọi thứ diễn ra rất nhanh nên nhiều bạn cũng dễ tự tạo áp lực rằng mình phải nổi tiếng nhanh hoặc phải tạo dấu ấn lớn ngay từ đầu. Nhưng thời trang là một hành trình rất dài. Có những người mất nhiều năm mới tìm được tiếng nói riêng hoặc được thị trường nhìn thấy. Nếu chỉ nhìn vào kết quả của một hoặc hai năm đầu tiên, rất dễ bỏ lỡ cả một chặng đường phía trước."

Cho người trẻ một cơ hội để được nhìn thấy

Khi Nhà sáng lập - Đạo diễn Long Kan mời Lê Thanh Hòa trở lại với Vietnam Next Gen Fashion Era 2 - Dự án thời trang quy mô và sàn diễn chuyên nghiệp do Nhà sáng lập - Đạo diễn Long Kan khởi xướng, anh nhận lời ngay. Bởi anh cũng muốn được chia sẻ với các NTK trẻ những kinh nghiệm mà bản thân anh đúc kết được.

NTK Lê Thành Hòa chia sẻ rằng điều khiến anh quan tâm khi tham gia Vietnam Next Gen Fashion Era 2 không nằm ở việc tìm kiếm một ngôi sao mới cho làng thời trang. Điều anh mong muốn hơn là góp phần tạo ra cơ hội cho những người trẻ đủ đam mê nhưng chưa có điều kiện để được nhìn thấy.

Sau mùa đầu tiên quy tụ hàng chục tài năng trẻ đến từ các trường đào tạo thời trang trên cả nước, chương trình tiếp tục mở rộng hình thức tuyển chọn trực tuyến ở mùa thứ hai nhằm tạo thêm cơ hội cho các nhà thiết kế tại nhiều tỉnh thành.

NTK gửi gắm: "Tôi tin rằng ở rất nhiều địa phương vẫn còn những tài năng đang chờ cơ hội đầu tiên của mình. Nếu còn đang do dự, hãy cứ mạnh dạn gửi hồ sơ. Vì đôi khi chỉ một cơ hội thôi cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ trong hành trình làm nghề."

Sau hơn 15 năm gắn bó với thời trang, Lê Thanh Hòa cho rằng thành công không nằm ở việc một người được chú ý sớm đến đâu. Điều quan trọng hơn là sau nhiều năm nhìn lại, họ vẫn còn ở đó, vẫn tiếp tục sáng tạo và vẫn giữ được tình yêu với nghề mình đã chọn.