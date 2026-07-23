Vàng không bao giờ xuống giá là vàng ở trên người Lisa (BLACKPINK)

Có những nghệ sĩ gắn liền với một màu sắc đến mức chỉ cần nhìn thấy là người ta lập tức nghĩ đến họ, với Lisa, đó là ánh vàng. Từ những bộ cánh haute couture trên thảm đỏ, sân khấu concert, MV solo cho đến các sự kiện mang ý nghĩa quốc gia, gam màu vàng gold liên tục xuất hiện như một "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt hành trình thăng tiến của nữ idol.

Màu sắc này từ chỗ là một sở thích cá nhân trong nhiều trường hợp còn gợi nhắc đến xứ sở Chùa Vàng Thái Lan, nơi Lisa luôn tự hào nhắc đến bằng nhiều cách khác nhau. Qua từng cột mốc, ánh vàng trên người Lisa không chỉ phản chiếu hào quang sân khấu, mà còn ánh lên bản sắc, tham vọng và vị thế ngày càng lớn của cô trong làng thời trang quốc tế.

Chiếc váy đi ăn cưới sang hết phần thiên hạ nhưng không hề lấn át cô dâu

Ngay cả khi chỉ xuất hiện với tư cách khách mời trong lễ cưới của người chị đồng nghiệp thân thiết, nữ diễn viên Yaya Urassaya, Lisa vẫn khiến truyền thông quốc tế phát cuồng với lựa chọn thời trang của mình. Cô lựa chọn chiếc váy satin được custom từ thương hiệu nội địa VVon Sugunnasil với phom dáng tối giản, để chất liệu và bảng màu vàng ánh kim tự tạo nên sức hút. Thương hiệu Thái Lan này còn gọi đây là "chiếc váy sinh ra dành cho một rockstar".

Lisa hoàn thiện tổng thể bằng những món trang sức Tubogas của BVLGARI chế tác từ vàng 18K. Sự kết hợp giữa sắc vàng kim loại và màu vàng champagne ấm áp của chiếc váy, tạo nên một vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của một vị khách dự tiệc: nổi bật vừa đủ, không lấn át nhân vật chính. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Lisa chọn vàng theo hướng thanh lịch, tiết chế thay vì rực rỡ như trên sân khấu.

Balmain Haute Couture: Khi màu vàng trở thành cầu nối giữa Pháp và Thái Lan

Nếu phải chọn một khoảnh khắc mà sắc vàng trên người Lisa mang nhiều tầng ý nghĩa nhất, đó có lẽ là lần cô xuất hiện trong thiết kế Haute Couture của Balmain tại lễ công bố Đại sứ Du lịch Quốc gia Thái Lan đầu năm 2026.

Với diện mạo này, khó tin là trang phục của Lisa lại đến từ một nhà mốt nước Pháp. Balmain khi đó đã phát triển riêng cho Lisa một mẫu váy lấy cảm hứng từ những sáng tạo Pierre Balmain từng thực hiện cho Hoàng hậu Sirikit vào thập niên 1960. Phom bustier, chân váy quấn gợi hình ảnh trang phục truyền thống Thái Lan, kết hợp cùng lụa, gấm ánh kim và chất liệu dệt bản địa mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa đương đại.

Bảng màu vàng, vàng hồng và đỏ ruby không chỉ tạo hiệu ứng thị giác nổi bật dưới ánh đèn mà còn gợi nhắc tính nghi lễ, sự trang trọng trong văn hóa Thái. Cùng với trang sức BVLGARI và clutch của thương hiệu nội địa Jasmina, Lisa biến lần xuất hiện này thành một cuộc đối thoại giữa thời trang Pháp và bản sắc Thái Lan. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cách cô ngày càng chủ động đưa quê hương vào chiến lược hình ảnh của mình.

"Lisa là một cô gái Thái": Bộ giáp vàng tại concert DEADLINE Bangkok

Trở về quê nhà trong hai đêm diễn DEADLINE World Tour tại Bangkok, Lisa không chỉ mang đến một concert, mà còn biến sân khấu thành nơi giới thiệu văn hóa Thái Lan với hàng chục nghìn khán giả quốc tế. Theo chia sẻ của NTK người Thái, Prapakas Angsusingha, stylist của Lisa ngay từ đầu đã đưa ra yêu cầu rất rõ ràng: bộ trang phục phải truyền tải thông điệp "Lisa là một cô gái Thái".

Kết quả là một thiết kế vàng ánh kim được ghép từ hàng trăm mảnh kim loại tròn, gợi hình ảnh áo giáp chiến binh vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chi tiết phuang malai - vòng hoa cầu may quen thuộc của người Thái - được biến tấu thành dây đai ngang hông hiện đại.

Toàn bộ trang phục được thực hiện thủ công để đảm bảo vừa đạt hiệu ứng sân khấu, vừa đủ linh hoạt cho những màn trình diễn cường độ cao. Một lần nữa, màu vàng không chỉ đóng vai trò thị giác mà còn trở thành biểu tượng văn hóa được Lisa kể lại bằng ngôn ngữ thời trang.

LALISA và bộ trang phục đưa nghề thủ công Thái Lan ra thế giới

Trong MV đầu tay LALISA, một trong những hình ảnh được khán giả nhớ nhất chính là khoảnh khắc Lisa xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống Thái Lan cách điệu với sắc vàng rực rỡ.

Thiết kế được thực hiện bởi Polpat Asavaprapha - Giám đốc sáng tạo của Asava và cũng là cái tên đứng sau nhiều bộ trang phục của các đại diện Miss Universe Thailand. Không đi theo lối tái hiện nguyên bản quốc phục, nhà thiết kế lựa chọn cách hiện đại hóa bằng chất liệu lụa thổ cẩm vàng truyền thống từ tỉnh Lamphun, kết hợp kỹ thuật thêu tay và đính pha lê Swarovski trên toàn bộ bề mặt.

Đi cùng đôi giày ánh kim Gianvito Rossi và phụ kiện cài tóc của Sarran, Lisa hiện lên như một nữ hoàng đương đại. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi văn hóa Thái Lan được đưa vào một sản phẩm K-pop toàn cầu với mức độ đầu tư lớn đến vậy, góp phần biến LALISA thành màn chào sân solo vừa mang tính giải trí bùng nổ lại chứa đựng niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Paco Rabanne và "nữ thần dát vàng" trong LALISA

Cũng trong MV LALISA, Lisa từng khiến người xem choáng ngợp khi xuất hiện trong bộ váy sequin ánh vàng thuộc BST Xuân Hè 2021 của Paco Rabanne.

Nếu bộ quốc phục tôn vinh nguồn cội thì thiết kế này lại đại diện cho tinh thần pop star toàn cầu. Toàn bộ trang phục được cấu thành từ những mảng kim loại ánh vàng đính kết thủ công, phối cùng giày, phụ kiện và lớp trang điểm đồng điệu để tạo hiệu ứng "phủ vàng" từ đầu đến chân.

Đây vốn là DNA đặc trưng của Paco Rabanne - thương hiệu nổi tiếng với việc biến kim loại thành chất liệu thời trang. Trên Lisa, thiết kế có giá hơn 377 triệu đồng này không mang cảm giác nặng nề mà trái lại vẫn giữ được sự uyển chuyển trong từng bước nhảy. Hình ảnh ấy giúp cô giống như một "nữ thần Hy Lạp" bước ra từ thế giới tương lai, đồng thời trở thành một trong những outfit biểu tượng nhất MV.

LOEWE và bộ catsuit vàng ôm sát từng centimet

Đầu năm 2024, tại Gala des Pièces Jaunes do Đệ nhất Phu nhân Pháp Brigitte Macron tổ chức, Lisa tiếp tục chứng minh sức mạnh của sắc vàng trên sân khấu quốc tế.

Nữ ca sĩ diện bộ catsuit vàng gold đính pha lê được LOEWE thực hiện riêng, kết hợp corset kim loại ôm sát vòng eo. Thiết kế gần như không có khoảng trống giữa cơ thể và trang phục, tôn lên tỷ lệ hình thể vốn là lợi thế của Lisa, đồng thời phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động.

Giới thời trang nhanh chóng nhận ra dấu ấn đặc trưng của cựu GĐST Jonathan Anderson trong bảng màu vàng kim và cấu trúc điêu khắc của bộ cánh. Không ít người còn liên tưởng thiết kế này đến những sáng tạo biểu tượng của Beyoncé, cho thấy LOEWE đã lựa chọn một ngôn ngữ thị giác rất mạnh để giúp Lisa trở thành tâm điểm trên sân khấu Paris.

Halloween 2025: Khi Lisa hóa thân thành "Mỹ nhân vàng"

Không chỉ trên sân khấu hay thảm đỏ, Lisa còn nhiều lần chọn sắc vàng cho những dịp mang tính sáng tạo cá nhân. Halloween 2025 là một ví dụ giàu sức nặng.

Lấy cảm hứng từ nhân vật Golden Woman trong series Love, Death & Robots, Lisa xuất hiện với bộ bodysuit vàng phủ kín cơ thể, kết hợp hàng loạt chuỗi kim loại, hạt ánh kim và tua rua chuyển động theo từng bước chân. Phần hóa trang tiếp tục đẩy tổng thể lên một cấp độ khác với chân mày xanh, môi đỏ đính đá, mái tóc bob đen cùng chiếc vương miện cầu kỳ.

Đây không phải bộ trang phục đắt giá nhất Lisa từng mặc, nhưng lại cho thấy khả năng biến thời trang thành một màn trình diễn nghệ thuật. Không chỉ "mặc đẹp", đón Halloween theo phong trào, cô lựa chọn hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, chứng minh vì sao Lisa luôn được đánh giá là một trong những ngôi sao có tư duy hình ảnh nổi bật nhất của K-pop hiện nay.

Ảnh: X, IGNV