Căn nhà ở quê của Cristiano Ronaldo

Có những ngôi nhà chỉ đơn thuần là nơi để ở, nhưng cũng có những ngôi nhà trở thành nơi kết nối đứa con đi xa với quê hương. Với Cristiano Ronaldo, dù sở hữu hàng loạt bất động sản triệu USD tại Madrid, Turin hay Riyadh, quê hương Madeira (Bồ Đào nha) vẫn luôn là nơi anh dành sự gắn bó đặc biệt.

Điều đó được thể hiện rõ qua 2 ngôi nhà gắn với hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời ngôi sao này. Đó là căn nhà tuổi thơ và biệt thự 7 tầng có view nhìn ra Đại Tây Dương, nơi CR7 thường đưa gia đình trở về nghỉ ngơi.

Cristiano Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại giáo xứ São Pedro, thành phố Funchal - thủ phủ của đảo Madeira. Tuy nhiên, anh lớn lên tại khu Santo António (cũng nằm trên đảo Madeira), nơi gia đình có cuộc sống không mấy khá giả.

Ngày nhỏ, Ronaldo sống cùng bố mẹ, anh trai Hugo và 2 chị gái trong một căn nhà khiêm tốn. Cả bốn anh em phải ngủ chung một phòng. Chính từ nơi đây, cậu bé Ronaldo bắt đầu theo đuổi niềm đam mê bóng đá, chơi cho đội bóng địa phương CF Andorinha - nơi cha anh làm phụ trách trang phục.

Căn nhà cũ của gia đình - nơi Ronaldo sống đến năm 11 tuổi (Ảnh: Albanpix.com)

Đến hiện tại nhiều người hâm mộ vẫn tìm đến khu phố này với hy vọng được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà thời thơ ấu của CR7. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một YouTuber từng ghé thăm địa điểm vào năm 2024, căn nhà đã bị phá dỡ từ năm 2022. Một người hàng xóm với gia đình Ronaldo còn vui vẻ dẫn đến tận nơi, chỉ cho mọi người thấy bậc thang cũ của ngôi nhà.

Người hàng xóm chỉ cho khách du lịch chỗ từng là ngôi nhà của gia đình Ronaldo ngày xưa (Ảnh chụp màn hình)

Dù ngôi nhà cũ không còn, Ronaldo vẫn chọn Madeira là nơi xây dựng một trong những bất động sản đặc biệt nhất của mình.

Năm 2015, anh mua lại một tòa nhà nằm ngay lối vào cảng Funchal từ nhà thiết kế nội thất Nini Andrade Silva. Trước đó, công trình từng là kho của tờ báo địa phương Diário de Notícias da Madeira và nhiều năm hoạt động như hộp đêm Bar/Club Noir.

Sau khoảng 4 năm cải tạo, công trình hoàn thiện vào năm 2019. Ronaldo được cho là đã chi khoảng 7 triệu euro (gần 210 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) để biến nơi đây thành biệt thự hiện đại cao 7 tầng, mang phong cách tối giản với tông màu đơn sắc, nhìn thẳng ra Đại Tây Dương.

Biệt thư của gia đình Ronaldo ở đảo Madeira (Ảnh: AS USA)

Biệt thự sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp như 2 bể bơi đạt chuẩn Olympic, bồn tắm sục, hai phòng gym, sân bóng đá mini, nhiều sân hiên hướng biển và gara đủ chỗ cho khoảng 5 chiếc ô tô.

Phòng ở của Ronaldo và Georgina Rodriguez nằm trên 2 tầng cao nhất của ngôi nhà. Trên sân thượng là hồ bơi vô cực, nơi nam cầu thủ từng nhiều lần đăng ảnh tập luyện, thư giãn hay tắm nắng trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez đặc biệt yêu thích căn biệt thự này ngay từ lần đầu ghé thăm nhờ tầm nhìn bao quát Đại Tây Dương.

Trong thời gian Serie A tạm dừng vì đại dịch năm 2020, Ronaldo cùng Georgina và các con đã trở về Madeira sinh sống nhiều tháng để chăm sóc mẹ anh là bà Dolores sau khi bà bị đột quỵ.

Hình ảnh bên trong căn nhà (Ảnh: Georgina Rodriguez/ Instagram)

Đến nay, dù chủ yếu sinh sống ở nước ngoài theo sự nghiệp thi đấu, Ronaldo vẫn thường xuyên đưa gia đình về nghỉ dưỡng tại biệt thự này. Em trai Hugo - người quản lý khách sạn và bảo tàng CR7 gần đó - và bà Dolores cũng được cho là sinh sống tại đây trong nhiều giai đoạn.

Vị trí của biệt thự cũng rất thuận tiện khi chỉ cách khách sạn Pestana CR7 và Bảo tàng CR7 vài phút di chuyển.

Về đảo Madeira, nơi này luôn tự hào về Cristiano Ronaldo. Tại đây, dấu ấn của CR7 xuất hiện gần như khắp mọi nơi.

Năm 2016, sân bay quốc tế của đảo được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Cristiano Ronaldo. Ngay bên ngoài là bức tượng bán thân nổi tiếng của anh. Thành phố còn có Quảng trường CR7, khách sạn Pestana CR7, Bảo tàng CR7,... lưu giữ hơn 200 danh hiệu cùng tượng đồng cao 3m của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nhiều nghiên cứu địa phương cũng chỉ ra rằng danh tiếng của Ronaldo đã góp phần đưa Madeira trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Với người dân địa phương, anh không chỉ là một huyền thoại bóng đá mà còn là niềm tự hào lớn nhất của hòn đảo.

Bảo tàng Cristiano Ronaldo (Ảnh: BI)

Khách sạn mang tên ngôi sao bóng đá đang do anh trai Ronaldo quản lý (Ảnh: BI)