Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn lan can inox? 2 loại vật liệu đang dần trở thành xu hướng mới

Trong nhiều năm, lan can inox là lựa chọn quen thuộc của không ít gia đình khi xây mới hoặc cải tạo nhà ở. Vật liệu này có ưu điểm là giá thành hợp lý, không bị mối mọt, ít han gỉ và thi công tương đối nhanh. Tuy nhiên, khi xu hướng thiết kế ngày càng chú trọng đến tính thẩm mỹ, sự hài hòa với tổng thể kiến trúc và cảm giác thông thoáng của không gian, inox dần không còn là lựa chọn gần như mặc định. Thay vào đó, lan can kính cường lực và lan can sắt sơn tĩnh điện đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình nhà phố, biệt thự và căn hộ hiện đại.

Vì sao lan can inox không còn được nhiều gia đình ưu tiên như trước?

Không phải vì lan can inox kém bền, mà bởi loại vật liệu này bộc lộ một số hạn chế khi đặt trong xu hướng kiến trúc hiện nay.

Dễ tạo cảm giác lạnh và thiếu điểm nhấn

Inox có bề mặt sáng bóng, mang lại cảm giác sạch sẽ nhưng cũng khá "lạnh" về mặt thị giác. Với những ngôi nhà theo phong cách hiện đại tối giản, Scandinavian hay Japandi, lan can inox đôi khi tạo cảm giác tách rời khỏi tổng thể nội thất và mặt tiền. So với những vật liệu có màu sắc trung tính hoặc đường nét thanh mảnh, inox khó tạo được cảm giác sang trọng và mềm mại.

Dễ lộ dấu vân tay và vết xước

Trong quá trình sử dụng, đặc biệt ở các khu vực thường xuyên cầm nắm như cầu thang hoặc ban công, bề mặt inox bóng dễ xuất hiện dấu vân tay, vệt nước hoặc các vết xước nhỏ. Dù không ảnh hưởng đến độ bền, những chi tiết này có thể khiến lan can nhanh mất đi vẻ sáng mới nếu không được vệ sinh định kỳ.

Kiểu dáng chưa theo kịp xu hướng thiết kế mới

Phần lớn các mẫu lan can inox truyền thống sử dụng thanh ngang hoặc thanh dọc với thiết kế khá đơn giản. Trong khi đó, xu hướng kiến trúc hiện nay lại ưu tiên không gian mở, đường nét gọn gàng và tầm nhìn thông thoáng. Chính vì vậy, nhiều gia chủ bắt đầu tìm đến những vật liệu có khả năng tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Lan can kính cường lực - Giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn

Trong những năm gần đây, kính cường lực trở thành một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến cho lan can ban công, cầu thang và sân thượng. Với đặc điểm trong suốt cùng khả năng chịu lực tốt, loại lan can này đặc biệt phù hợp với các công trình theo phong cách hiện đại.

Giúp không gian rộng và sáng hơn

Ưu điểm lớn nhất của lan can kính là không cản tầm nhìn. Ánh sáng tự nhiên có thể đi qua bề mặt kính, giúp khu vực cầu thang hoặc ban công trở nên thoáng đãng hơn. Đây là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn cho nhà phố có mặt tiền hẹp hoặc những căn nhà muốn tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên.

Dễ kết hợp với nhiều phong cách kiến trúc

Lan can kính có thể kết hợp cùng tay vịn gỗ, nhôm hoặc inox tùy phong cách thiết kế. Nhờ đó, vật liệu này phù hợp với nhiều kiểu nhà khác nhau, từ căn hộ, nhà phố đến biệt thự hiện đại mà không tạo cảm giác nặng nề cho mặt tiền.

Cần lưu ý về vệ sinh và thi công

Dù có nhiều ưu điểm, kính cường lực vẫn dễ bám bụi, dấu nước và cần được lau chùi thường xuyên để giữ độ trong suốt. Bên cạnh đó, hệ phụ kiện như kẹp kính, trụ hoặc tay vịn cần được lắp đặt đúng kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn trong quá trình sử dụng.

Khi lựa chọn lan can kính cần lưu ý gì?

Gia chủ nên sử dụng kính cường lực đạt tiêu chuẩn với độ dày phù hợp cho từng vị trí lắp đặt. Ngoài chất lượng kính, hệ phụ kiện và tay nghề thi công cũng có vai trò quan trọng, bởi đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và tuổi thọ của toàn bộ hệ lan can.

Lan can sắt sơn tĩnh điện đang dần trở thành lựa chọn phổ biến

Nếu kính cường lực được yêu thích nhờ sự hiện đại thì lan can sắt sơn tĩnh điện lại ghi điểm ở tính linh hoạt trong thiết kế. Nhờ công nghệ sơn bảo vệ bề mặt, vật liệu này khắc phục được nhiều nhược điểm của sắt thông thường và xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình dân dụng.

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Dễ tạo hình và mang tính thẩm mỹ cao

Khác với inox vốn bị giới hạn về kiểu dáng, sắt sơn tĩnh điện có thể gia công thành nhiều mẫu khác nhau, từ các thanh lam đơn giản đến những thiết kế uốn cong hoặc họa tiết hiện đại. Điều này giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn mẫu lan can phù hợp với phong cách của ngôi nhà.

Màu sắc đa dạng, hài hòa với mặt tiền

Lớp sơn tĩnh điện có nhiều lựa chọn về màu sắc như đen nhám, xám, trắng hoặc màu ghi, giúp lan can dễ kết hợp với cửa, mái và tường ngoại thất. Nhờ đó, tổng thể công trình thường tạo cảm giác đồng bộ hơn so với các mẫu inox sáng bóng truyền thống.

Độ bền phụ thuộc vào chất lượng hoàn thiện

Khả năng chống gỉ của lan can sắt sơn tĩnh điện phụ thuộc nhiều vào chất lượng lớp sơn, quy trình xử lý bề mặt và môi trường sử dụng. Nếu lớp sơn bị bong tróc hoặc thi công không đúng kỹ thuật, phần kim loại bên trong có thể bị ảnh hưởng theo thời gian, đặc biệt tại khu vực ven biển hoặc nơi có độ ẩm cao.

Những điểm cần lưu ý trước khi lắp đặt

Khi lựa chọn lan can sắt sơn tĩnh điện, gia chủ nên ưu tiên đơn vị gia công có quy trình xử lý chống gỉ và sơn đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ các mối hàn, vị trí liên kết và độ dày của vật liệu để đảm bảo tính an toàn cũng như hạn chế chi phí bảo trì về sau.

Có nên thay thế hoàn toàn lan can inox?

Thực tế, không có loại vật liệu nào phù hợp với mọi công trình.

Lan can inox vẫn là lựa chọn hợp lý với những gia đình ưu tiên độ bền, chi phí đầu tư vừa phải và ít phải bảo dưỡng. Trong khi đó, lan can kính cường lực phù hợp với những ngôi nhà muốn mở rộng tầm nhìn và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Còn lan can sắt sơn tĩnh điện lại đáp ứng tốt nhu cầu về tính thẩm mỹ và sự đa dạng trong thiết kế. Việc lựa chọn nên dựa trên phong cách kiến trúc, điều kiện sử dụng, ngân sách cũng như chất lượng thi công thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Kết luận

Xu hướng thiết kế nhà ở hiện nay không còn chỉ xoay quanh yếu tố bền hay rẻ, mà hướng đến sự cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và tổng thể kiến trúc. Lan can inox vẫn giữ nhiều ưu điểm về độ bền và khả năng chống ăn mòn. Tuy nhiên, với những gia đình muốn tạo không gian thoáng hơn, hiện đại hơn và có nhiều lựa chọn về thiết kế, lan can kính cường lực hoặc lan can sắt sơn tĩnh điện đang dần trở thành những phương án đáng cân nhắc. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn vật liệu phù hợp với nhu cầu thực tế và thi công đúng kỹ thuật để đảm bảo độ bền cũng như an toàn trong quá trình sử dụng.