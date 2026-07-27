Vượt Fiji, một hòn đảo của Việt Nam lọt top 10 thế giới năm 2026: Lượt tìm kiếm tăng 25%

Hòn đảo Việt Nam đứng thứ 9, vượt Fiji

Hòn đảo Phú Quốc, đặc khu thuộc tỉnh An Giang, vừa đứng thứ 9 trong Island Hot List 2026 – danh sách 10 đảo đang thu hút sự quan tâm mạnh của du khách toàn cầu do nền tảng du lịch trực tuyến Expedia công bố.

Với vị trí này, Phú Quốc đứng trên Fiji, điểm đến xếp thứ 10 và từ lâu nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới cùng các khu nghỉ dưỡng biệt lập. Việc vượt một cái tên quen thuộc như Fiji giúp đại diện Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hòn đảo Phú Quốc, đặc khu thuộc tỉnh An Giang, vừa đứng thứ 9 trong danh sách 10 đảo đang thu hút sự quan tâm mạnh của du khách toàn cầu do nền tảng du lịch trực tuyến Expedia công bố. (Ảnh: Sun World)

Theo Expedia, Island Hot List 2026 không phải bảng bình chọn những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Danh sách tập trung vào các hòn đảo mới nổi, đang ghi nhận mức tăng nhanh về sự quan tâm khi du khách ưu tiên điểm đến yên bình, giàu bản sắc và mang lại giá trị tốt.

Saint Lucia tại Caribbean dẫn đầu danh sách với lượng tìm kiếm tăng 125%, được gợi ý cho những kỳ nghỉ lãng mạn. Xếp sau là Porto Santo của Bồ Đào Nha, Praslin thuộc Seychelles, Syros của Hy Lạp và quần đảo Lofoten ở Na Uy.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Palawan của Philippines, Culebra của Puerto Rico, Sanibel tại Mỹ, Phú Quốc của Việt Nam và Fiji. Phú Quốc và Palawan là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 10.

Lượng tìm kiếm chuyến bay tới Phú Quốc tăng 25% so với cùng kỳ. (Ảnh: VinWonders)

Theo dữ liệu Expedia công bố, lượng tìm kiếm chuyến bay tới Phú Quốc tăng 25% so với cùng kỳ. Con số được tổng hợp từ lượt tìm kiếm toàn cầu trong giai đoạn ngày 22/9/2025-22/3/2026, dành cho các chuyến đi trong năm 2026, rồi so sánh với cùng kỳ trước đó.

Không chỉ tăng về lượt tìm kiếm, Phú Quốc còn ghi nhận mức tăng 235% về số lượt đề cập trên mạng xã hội. Đây là con số nổi bật, cao hơn đáng kể mức tăng trung bình 20% của các điểm đến trong danh sách.

Expedia trao cho Phú Quốc danh hiệu "Best for Affordable Luxury", có thể hiểu là điểm đến nổi bật cho trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng với chi phí hợp lý. Nền tảng này đánh giá hòn đảo đang nhanh chóng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của Đông Nam Á, với hệ thống khu nghỉ dưỡng chỉn chu nhưng vẫn có giá trị cạnh tranh.

Du lịch đảo trở thành xu hướng nổi bật năm 2026

Theo Expedia, lượng tìm kiếm trực tuyến về các chuyến du lịch đảo tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng khoảng 20%.

Xu hướng này cho thấy du khách không còn chỉ tập trung vào những thiên đường nghỉ dưỡng quen thuộc. Nhiều người chuyển sang tìm kiếm các hòn đảo có không gian chậm rãi hơn, cảnh quan còn giữ nét tự nhiên, văn hóa địa phương rõ rệt và chi phí phù hợp.

Phú Quốc và Palawan là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 10. (Ảnh: Sun World)

Bà Melanie Fish, Trưởng bộ phận Quan hệ công chúng của các thương hiệu thuộc Tập đoàn Expedia, nhận định kỳ nghỉ trên đảo không chỉ đáp ứng mong muốn nghỉ ngơi mà còn có thể là lựa chọn thông minh nhờ các khu nghỉ dưỡng trọn gói và chương trình ưu đãi.

Expedia cũng khuyến nghị du khách đặt dịch vụ sớm hoặc lựa chọn mùa thấp điểm để có mức giá tốt hơn. Điều này đặc biệt phù hợp với những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng như Phú Quốc, Fiji hay Saint Lucia, nơi chi phí lưu trú và dịch vụ có thể thay đổi đáng kể theo mùa.

Việc xuất hiện trong Island Hot List 2026 nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế dành cho Phú Quốc. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại Readers' Choice Awards 2026 do DestinAsian công bố vào tháng 3, Phú Quốc đứng thứ 2 trong danh sách những hòn đảo tốt nhất châu Á do độc giả bình chọn. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Phú Quốc góp mặt trong danh sách của tạp chí này.

Hai kết quả được xây dựng theo phương pháp khác nhau. Danh sách Expedia phản ánh mức độ quan tâm qua dữ liệu tìm kiếm và thảo luận trực tuyến, còn giải thưởng DestinAsian dựa trên bình chọn của độc giả. Việc cùng lúc xuất hiện ở các bảng xếp hạng quốc tế cho thấy sức hút của Phú Quốc được ghi nhận trên nhiều phương diện.

Tại Readers' Choice Awards 2026 do DestinAsian công bố vào tháng 3, Phú Quốc đứng thứ 2 trong danh sách những hòn đảo tốt nhất châu Á do độc giả bình chọn. (Ảnh: Vietravel)

Trước đó, Phú Quốc còn đứng thứ 4 trong danh sách những điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 của Expedia, với lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở tăng 53%. Đây là bảng xếp hạng khác với Island Hot List 2026, nhưng tiếp tục cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn dành cho đảo Ngọc.

Cần lưu ý, Island Hot List không phải bảng xếp hạng tuyệt đối về 10 hòn đảo đẹp nhất thế giới mà là nhóm điểm đến đang lên, có sức hút tăng nhanh trong năm 2026. Dù vậy, vị trí thứ 9, đứng trên Fiji, cùng mức tăng 25% về tìm kiếm và 235% về thảo luận trên mạng xã hội vẫn cho thấy đại diện Việt Nam ngày càng được du khách quốc tế quan tâm.

(Theo Expedia, DestinAsian, Cục Du lịch Quốc gia)