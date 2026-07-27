Ẩm thực Việt thực sự đang xâm chiếm Mỹ: Liều thuốc giảm đau cho chứng nhớ nhà, những đứa con xa xứ rất yêu!

Không chỉ phở hay bánh mì, những năm gần đây, làn sóng người trẻ Việt mang các mô hình ẩm thực và cà phê đậm bản sắc quê hương đến Mỹ ngày càng rõ nét. Từ New York đến San Francisco, nhiều quán do người Việt sáng lập nhanh chóng gây chú ý, thu hút thực khách xếp hàng trải nghiệm và được truyền thông địa phương liên tục nhắc tên.

Ghien Bánh Mì & Cafe (San Francisco, California)

Tháng 5/2026, Ghien Bánh Mì & Cafe bắt đầu mở cửa theo hình thức soft opening tại số 407 Balboa Street, khu Inner Richmond, thành phố San Francisco. Quán do vợ chồng Tuấn Lưu và Uyên Vũ sáng lập, hiện thực hóa ý tưởng đã được ấp ủ suốt gần 8 năm.

(Ảnh: Julia Chen)

Tên quán "Ghien" (ghiền) mang ý nghĩa "gây nghiện", với mong muốn thực khách sẽ quay trở lại sau lần đầu thưởng thức. Thực đơn tập trung vào các loại bánh mì Việt Nam, trong đó nổi bật là bánh mì đặc biệt với nhiều loại thịt và pate, bên cạnh trà trái cây và cà phê phin sử dụng hạt robusta nhập từ Việt Nam, pha bằng phin truyền thống. Trên website chính thức, quán giới thiệu đây là không gian tái hiện văn hóa cà phê đường phố TP.HCM những năm 1970-1980, nơi thực khách được trải nghiệm cách thưởng thức cà phê nhỏ giọt chậm rãi, đúng phong cách Việt.

Ngay từ những tuần đầu hoạt động, Ghien Bánh Mì & Cafe đã nhận được phản hồi tích cực từ cư dân địa phương. Nhiều khách cho biết họ quay lại nhiều lần vì bánh mì ngon, cà phê đậm vị, trong khi trang ẩm thực The Infatuation cũng đưa Ghien vào danh sách những địa điểm ăn trưa đáng thử ở khu Richmond, đánh giá cao bánh mì thịt nướng, cà phê đá và trà trái cây của quán.

(Ảnh: Julia Chen)

Nâu Coffee (San Francisco, California)

Cuối năm 2025, Trần Hiểu Hân và Nguyễn Đức Trung Kiên bắt đầu tổ chức các buổi pop-up của Nâu Coffee tại San Francisco sau khi nhận thấy thành phố này có nhiều quán phở, bánh mì nhưng chưa có nơi tái hiện đúng văn hóa cà phê vỉa hè Việt Nam. Thay vì mở một cửa hàng cố định, Nâu Coffee hoạt động theo mô hình pop-up, luân phiên xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố.

Đến với Nâu Coffee, thực khách có thể thưởng thức nhiều loại đồ uống mang hương vị Việt như Saigon Coffee, cà phê trứng, cà phê muối... Thực đơn còn có một số món ăn nhẹ.

Không chỉ gây ấn tượng bằng hương vị, quán còn tái hiện hình ảnh cà phê vỉa hè Việt Nam với những chiếc ghế nhựa thấp quen thuộc. Mô hình nhanh chóng thu hút đông đảo thực khách khi nhiều buổi pop-up có khách xếp hàng từ 30 phút đến hơn một giờ, thậm chí bán hết đồ uống chỉ sau vài giờ mở bán.

(Ảnh: Nâu Coffee)

(Ảnh: Nâu Coffee)

Lê Phin (East Village, New York)

Ra mắt tháng 2/2022 tại Manhattan (New York), Lê Phin được chị Lê Thị Kim Khuyên sáng lập với mong muốn giới thiệu văn hóa cà phê phin Việt Nam đến thực khách quốc tế. Trước khi mở quán, chị Khuyên là chuyên gia đánh giá chất lượng cà phê và dành nhiều thời gian nghiên cứu cách đưa cà phê Việt đến gần hơn với khẩu vị của người Mỹ.

Quán theo đuổi phong cách Modern Vietnamese Coffee, kết hợp phương pháp pha phin truyền thống với cách phục vụ hiện đại. Điểm đặc biệt là chị Khuyên tự thiết kế một bộ phin có thể pha cùng lúc ba ly cà phê, giúp rút ngắn thời gian phục vụ nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Thực đơn của Lê Phin gồm nhiều đồ uống lấy cảm hứng từ cà phê Việt như cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng, Pandan Latte và các món theo mùa.

Sau hơn bốn năm hoạt động, Lê Phin trở thành một trong những địa chỉ được nhiều người yêu cà phê tìm đến khi ghé New York. Quán liên tục được các chuyên trang ẩm thực như The Infatuation và Eater New York giới thiệu là điểm đến đáng thử để khám phá cà phê Việt, đồng thời được xem là một trong những thương hiệu góp phần đưa làn sóng cà phê Việt phát triển tại thành phố này.

(Ảnh: Lê Phin)

Từ những chiếc ghế nhựa, ly cà phê phin đến ổ bánh mì nóng giòn, các mô hình do người trẻ Việt sáng lập không chỉ mang hương vị quê nhà đến Mỹ mà còn giới thiệu một phần văn hóa Việt Nam tới thực khách quốc tế. Sự đón nhận của người bản địa cho thấy những món ăn, thức uống quen thuộc với người Việt hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại một trong những thị trường ẩm thực cạnh tranh nhất thế giới.