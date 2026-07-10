“Ông lớn” của ngành khách sạn toàn cầu mở loạt "road trip" xuyên Việt: Kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và phong vị ẩm thực địa phương

Ngày 1/7/2026, Radisson Hotel Group (RHG) - một trong những “ông lớn” của ngành khách sạn toàn cầu - chính thức ra mắt “Hành trình khám phá Việt Nam cùng RHG”, một chiến dịch hợp tác cùng các nhà sáng tạo nội dung nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, hương vị ẩm thực các vùng miền và trải nghiệm nghỉ dưỡng đầy phong cách tại mạng lưới khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn tại Việt Nam.

Chiến dịch được thiết kế với ba cung đường trải nghiệm đặc sắc: Hành trình duyên hải Nam Trung Bộ, Con đường di sản phương Bắc kết nối thủ đô Hà Nội với kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Chuyến đi khám phá “Đảo Ngọc” Phú Quốc. Mỗi hành trình kết hợp trải nghiệm lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Radisson với ẩm thực, thiên nhiên và văn hóa địa phương qua góc nhìn của các nhà sáng tạo nội dung, qua đó góp phần củng cố vị thế của RHG trong phân khúc nghỉ dưỡng phong cách sống tại Việt Nam.

Radisson Blu Resort Cam Ranh là một trong những điểm dừng chân nổi bật của chiến dịch "RHG Road Trip", kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển với hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam

"RHG Road Trip" được triển khai nhằm đón đầu xu hướng du lịch trải nghiệm. Chiến dịch kết hợp sự tự do của những chuyến road trip với dịch vụ khách sạn quốc tế, thể hiện cách Radisson đồng hành và mang đến cho du khách trải nghiệm vừa thuận tiện, vừa gắn kết hơn với văn hóa và bản sắc địa phương.

“Việt Nam là đất nước của những hành trình khám phá. Mỗi vùng miền đều sở hữu cảnh quan, văn hóa ẩm thực và nhịp điệu du lịch riêng; và du lịch trải nghiệm mang đến cho du khách một cách tiếp cận mang tính cá nhân hơn để cảm nhận trọn vẹn sự phong phú đó,” Ông Stevan Bajic - Quản lý Cấp cao về Tiếp thị, khu vực Châu Phi & Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Radisson Hotel Group chia sẻ.

“Thông qua RHG Road Trip, chúng tôi muốn định vị các khách sạn và khu nghỉ dưỡng Radisson như một phần trung tâm của mỗi chuyến đi, nơi kết hợp sự tin cậy của một thương hiệu khách sạn quốc tế với bản sắc địa phương, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng để tạo nên những điểm dừng chân đáng nhớ.”

Ba nhà sáng tạo nội dung Quỷ Cốc Tử (trái), Ninh Tito (giữa) và Người Lớn Thong Dong (phải) sẽ đồng hành cùng chiến dịch "RHG Road Trip", mang đến những góc nhìn riêng về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực trên ba cung đường trải dài khắp Việt Nam

Những câu chuyện được các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ sẽ giúp mỗi chuyến đi được kể lại theo một lăng kính riêng. Quỷ Cốc Tử dự kiến sẽ đồng hành cùng cung đường Duyên hải Nam Trung Bộ, mang đến góc nhìn điện ảnh về văn hóa cùng cảnh quan ven biển Việt Nam. Ninh Tito dự kiến sẽ đồng hành cùng hành trình khám phá Đảo Ngọc Phú Quốc, thêm vào lăng kính trải nghiệm ẩm thực đầy sắc màu. Trong khi đó, Người Lớn Thong Dong sẽ thêm nhiều chiều sâu khám phá văn hoá với cung đường di sản phương Bắc.

“RHG Road trip” sẽ khởi động với Hành trình khám phá duyên hải miền Trung, bắt đầu từ TP. Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, Mũi Né, Cam Ranh và Đà Nẵng, cung đường 9 ngày được thiết kế theo lịch trình đa điểm độc bản để khám phá văn hóa và ẩm thực đặc sắc ở các tỉnh ven biển, đồng thời, kết nối chuỗi trải nghiệm tại Radisson Resort Phan Thiet, Radisson Resort Mui Ne, Radisson Blu Resort Cam Ranh và Radisson Hotel Danang.

Hành trình sẽ làm nổi bật những đồi cát trắng và đường bờ biển Phan Thiết, văn hóa làng chài truyền thống tại Mũi Né, những trải nghiệm biển và thiên nhiên tại Cam Ranh, cùng nhịp sống giao thoa giữa đô thị và biển tại Đà Nẵng. Ẩm thực sẽ là một phần cốt lõi của chuyến đi, trải dài từ bánh căn, lẩu thả cho đến tôm hùm Bình Ba và mì Quảng.

Hành trình thứ hai mang tên Cung đường di sản phương Bắc sẽ kết nối Hà Nội với Vịnh Hạ Long trong thời gian 3 ngày 2 đêm. Là một cung đường văn hóa ngắn ngày hơn, hành trình này kết hợp hài hòa những di sản miền Bắc với một trong những kỳ quan thiên nhiên mang tính biểu tượng nhất Việt Nam và văn hóa ẩm thực hải sản đặc trưng của Quảng Ninh.

Với Radisson Blu Hotel Ha Long Bay làm tâm điểm lưu trú, cung đường sẽ đi qua Vịnh Hạ Long, con đường Trần Quốc Nghiễn và Bến Đoan. Hành trình cũng sẽ tôn vinh các món ăn miền Bắc và các quán ăn địa phương như bún hải sản Tứ, chả mực Minh Hoà, sữa chua cô Phượng.

Radisson Blu Hotel Ha Long Bay – điểm dừng chân trên Cung đường Di sản phương Bắc, nơi du khách có thể tận hưởng tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại

Hành trình thứ ba với tên gọi Chuyến khám phá Đảo Ngọc sẽ khám phá hòn đảo lớn nhất Việt Nam - Phú Quốc thông qua một cung đường mang nhịp điệu chậm rãi, hài hòa với thiên nhiên được định hình bởi cảnh quan biển đảo, văn hóa vạn chài và ẩm thực bản địa.

Lấy Radisson Blu Resort Phu Quoc làm điểm dừng chân, hành trình sẽ đưa du khách đi qua các con đường biển thơ mộng, làng chài Hàm Ninh và trải nghiệm chợ đêm sôi động. Những hương vị đặc trưng của Đảo Ngọc trong hành trình này bao gồm bún quậy, bún kèn, các món hải sản tươi sống của các nhà bè địa phương.

Xuyên suốt ba cung đường, "RHG Road Trip" sẽ được tái hiện qua ảnh, video, các bài đăng trên mạng xã hội, bài viết chuyên sâu và những câu chuyện du lịch do các nhà sáng tạo nội dung thực hiện. Theo Radisson Hotel Group, chiến dịch cũng mở ra cơ hội hợp tác với các thương hiệu và đơn vị truyền thông tiềm năng, tạo tiền đề phát triển các nội dung đồng thương hiệu xoay quanh xu hướng du lịch trải nghiệm tại Việt Nam.

"RHG Road Trip" sẽ được triển khai xuyên suốt năm 2026, các nội dung của chiến dịch sẽ được chia sẻ rộng rãi trên các kênh của nhà sáng tạo nội dung, một số nền tảng truyền thông nhất định và các kênh thông tin chính thức của Radisson Hotel Group.

Chiến dịch cũng mang đến cho Radisson Hotel Group một nền tảng linh hoạt để tiếp tục giới thiệu những cung đường mới, các khoảnh khắc du lịch theo mùa và những trải nghiệm đậm chất địa phương thuộc danh mục khách sạn của tập đoàn tại Việt Nam.