NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng ký ngày 23/7, NSND Đỗ Quốc Hưng được điều động từ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sang giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM với nhiệm kỳ 5 năm. Thứ trưởng Tạ Quang Đông thay mặt lãnh đạo Bộ trao quyết định tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhìn nhận đây là bước ngoặt của Nhạc viện sau quãng thời gian dài khuyết vị trí giám đốc chính thức. Ông cho rằng TP.HCM, nơi tập trung khoảng 60 đến 70% các chương trình nghệ thuật, giải trí của cả nước, là điều kiện thuận lợi để Nhạc viện phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và giữ vững vị thế một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu. Lãnh đạo Bộ kỳ vọng tân giám đốc sẽ cùng tập thể nhà trường mở rộng hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nhận nhiệm vụ, NSND Đỗ Quốc Hưng gọi đây là "một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật" của mình. Ông bày tỏ mong muốn tiếp nối những giá trị mà nhiều thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ của trường đã vun đắp suốt gần 70 năm, đồng thời tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với thời đại.

"Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành", ông chia sẻ.

Theo tân giám đốc, Nhạc viện TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu, đồng thời trở thành cầu nối giữa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa âm nhạc thế giới. Ông xác định việc xây dựng một môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn và giàu cảm hứng là nhiệm vụ trọng tâm, bởi mỗi học sinh, sinh viên bước qua cánh cổng trường đều mang theo một ước mơ nghệ thuật.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh, Hà Nội, là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam. Ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000 và Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, cùng nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên. Năm 1998, sau khi tập huấn và biểu diễn tại Nhà hát Opera Hannover (Đức), ông được mời ở lại nhưng đã chọn quay về Việt Nam để tiếp tục giảng dạy và biểu diễn.

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc. Công trình "Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam" (NXB Sân khấu, 2021), phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, đề xuất hướng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong nhiều năm giảng dạy, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó có NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.