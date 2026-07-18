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Những thứ tiền tỷ cũng không mua được trong nhà một NSND

| | Lifestyle

NSND Minh Vương cho biết, đây là những thứ tiền tỷ cũng không mua được.

Mới đây, kênh Sự kiện và Cuộc sống đã tới thăm nhà NSND Minh Vương. Nam NSND hiện sống trong một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm ở TPHCM. Đầu hẻm là một tiệm cơm sườn.

Nói là hẻm nhưng con hẻm nghệ sĩ Minh Vương sống lại rất rộng, ô tô vào được tận cửa. Vì thế, NSND Minh Vương để nguyên mặt tiền tầng 1 cho thuê làm nhà hàng, ông cùng vợ sống trên tầng hai.

Những thứ tiền tỷ cũng không mua được trong nhà một NSND- Ảnh 1.

Một góc nhà NSND Minh Vương

Căn nhà khá ngăn nắp, sạch sẽ và treo nhiều hình ảnh của nam nghệ sĩ. Đặc biệt, trên tường còn treo cả bằng phong tặng NSND do cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký duyệt.

Ngoài ra là rất nhiều bằng khen, huy chương, giải thưởng trong suốt sự nghiệp của ông. NSND Minh Vương cho biết, đây là những thứ tiền tỷ cũng không mua được.

Các bằng khen và huy chương, giải thưởng của NSND Minh Vương được bày kín khắp nhà, không để chừa một kẽ hở nào, cho thấy bề dày cống hiến, thành tich rất lớn trong sự nghiệp của ông.

Mọi người cũng bất ngờ khi thấy ảnh NSND Minh Vương chơi tenis và bóng đá thời trẻ. Nam nghệ sĩ tiết lộ ông từng làm tiền vệ bóng đá, chơi cho đội nghệ sĩ. Ông lưu giữ rất nhiều hình ảnh trong sự nghiệp của mình, từ thời trẻ tới khi về già. Trong đó có nhiều bài báo giấy viết về ông từ thời xưa vẫn được ông cắt ra lồng khung kính, treo trong nhà một cách đầy trân trọng.

Những thứ tiền tỷ cũng không mua được trong nhà một NSND- Ảnh 2.

Ngoài ra, NSND Minh Vương còn bày trong nhà các món đồ cổ gắn bó với mình từ thuở cơ hàn, hay những đồng lưu niệm ông mua được trong hành trình đi diễn khắp thế giới và ảnh chụp với bạn bè đồng nghiệp, trong đó, có những người đã qua đời.

Trên sân thượng, NSND Minh Vương trồng nhiều cây và hoa như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa mai... để tạo không khí trong lành, an lạc. Ông bày cả một tiểu cảnh riêng.

NSND Minh Vương là một trong những cây đại thụ của nền sân khấu cải lương Việt Nam. Sự nghiệp của ông bứt phá từ năm 14 tuổi sau khi đoạt giải "Khôi nguyên vọng cổ" và nhanh chóng trở thành kép chánh lừng lẫy của đoàn Kim Chung.

Với giọng ca trầm ấm, sáng đẹp và khả năng giữ nhịp điêu luyện, ông được giới mộ điệu và khán giả yêu mến phong tặng danh xưng "Ông hoàng cải lương".

Tin rất vui cho NSND, NSƯT từ ngày 1/7/2027

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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