Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Myanmar

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu này với tâm thế và vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Sau thành công vang dội, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ thành công ngai vàng ASEAN Cup 2026, sự kiện bắt đầu vào cuối tháng 7.

Sự tự tin của Các chiến binh sao vàng hiện lên rất cao, đặc biệt với thành tích toàn thắng ở chuyến tập huấn Hàn Quốc. Hôm nay, đội sẽ bước vào màn thử lửa quan trọng với Myanmar. Lợi thế sân nhà, cộng hưởng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt tại Thái Nguyên - nơi đánh dấu lần đầu tiên vinh dự được tổ chức một trận đấu của ĐTQG - càng củng cố thêm vị thế cửa trên.

Đội chủ nhà được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với đối thủ cả về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn yếu tố tinh thần. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để ban huấn luyện rà soát lại các mảng miếng chiến thuật, đánh giá sự gắn kết của các tuyến và thử nghiệm những phương án chiến thuật dự phòng.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Myanmar lại đang trong một giai đoạn mang khá nhiều biến động. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorn Andersen, đội bóng này đang nỗ lực tối đa để tái thiết lực lượng. Điểm đáng chú ý nhất trong đợt hội quân lần này của Myanmar là việc họ mang đến Việt Nam một đội hình bao gồm khá nhiều cầu thủ đang rơi vào tình trạng "thất nghiệp", tức là hoàn toàn không thuộc biên chế thi đấu của bất kỳ CLB chuyên nghiệp nào.

Yếu tố ấy phản ánh rõ nét những khó khăn của nền bóng đá quốc nội Myanmar ở thời điểm hiện tại. Họ hành quân đến Thái Nguyên với mục tiêu cọ xát, học hỏi và chứng minh năng lực chuyên môn trước đội bóng mạnh nhất khu vực, từ đó mở ra cơ hội tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam sở hữu chuỗi thành tích chạy đà ấn tượng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa hoàn thành chuyến tập huấn hiệu quả tại Hàn Quốc, nơi đội thắng trọn vẹn cả 3 trận. Thành tích ấn tượng này không chỉ tạo ra sự hưng phấn lớn về mặt tâm lý cho các cầu thủ mà còn cho thấy bộ máy chiến thuật của Việt Nam đang được vận hành trơn tru.

Vẫn biết các đối thủ ở Hàn Quốc chưa chắc đã tung ra hết sức mạnh, ví dụ như trận thắng Gangwon FC vừa qua (CLB K.League giữ quân chủ lực cho trận đấu ở giải quốc nội), nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ.

Các học trò đã và đang thích nghi cực kỳ tốt với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hàn Quốc. Sự sắc bén, linh hoạt của hàng công cùng sự chắc chắn, kỷ luật của hệ thống phòng ngự là những điểm sáng đáng ghi nhận.

Ngược lại với đội chủ nhà, phong độ thi đấu của Myanmar trong thời gian vừa qua chưa thực sự mang lại sự yên tâm. Việc thiếu vắng các trận đấu đỉnh cao ở cấp độ CLB khiến cho rất nhiều trụ cột của họ không có được trạng thái sung mãn. Lối chơi Myanmar vẫn chủ yếu dựa dẫm vào nền tảng thể lực, tốc độ ở hai hành lang cánh và những tình huống phản công chớp nhoáng.

Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu đầy kỷ luật, chặt chẽ và có khả năng kiểm soát thế trận cực tốt như Việt Nam, cách tiếp cận trận đấu này sẽ rất khó để có thể phát huy được tối đa hiệu quả như mong đợi.

Về lịch sử đối đầu, thống kê đang hoàn toàn ủng hộ Việt Nam. Trong suốt hơn 1 thập kỷ trở lại đây, Việt Nam luôn thể hiện sự áp đảo mỗi khi chạm trán Myanmar trong các giải đấu chính thức cũng như giao hữu. Các tỷ số 3-1, 2-0 hay 4-0 nghiêng về Việt Nam phản ánh trình độ chênh lệch giữa 2 bên.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam liên tiếp đón nhận nhiều tin vui trước thềm trận đấu mang tính chất tổng duyệt này. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay bản danh sách đội hình gần như mạnh nhất. Thông tin không vui hiếm hoi dành cho ông là việc Duy Mạnh rút tên , trước đó là Ngọc Bảo.

Trận đấu trên sân Thái Nguyên sẽ đóng vai trò là cơ hội cuối cùng để HLV người Hàn Quốc đưa ra những thử nghiệm nhân sự thay thế. Gia Bảo của Công an TPHCM đã được triệu tập bổ sung. Không loại trừ khả năng trung vệ này sẽ vào sân trong hiệp 2 để làm quen với nhịp độ.

Nếu Gia Bảo có cơ hội kết hợp cùng các đồng đội quen thuộc, hàng phòng ngự đội tuyển chắc chắn sẽ được gia cố thêm sự vững chãi. Trên mặt trận tấn công, những cái tên dạn dày kinh nghiệm trận mạc chắc chắn vẫn sẽ đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong lối chơi chung, đặc biệt là việc Geovane (Tài Lộc) sẽ có cơ hội trình làng dưới màu áo đỏ.

Bên kia chiến tuyến, bài toán nhân sự của Myanmar mang đến rất nhiều dấu hỏi lớn. Việc phải sử dụng một dàn cầu thủ đang trong tình cảnh "thất nghiệp" là một quyết định mang tính chất bất đắc dĩ nhưng cũng cho thấy sự táo bạo của HLV Andersen. Nhưng ông chỉ nhận ghế vào đầu tháng 7, còn quá ít cơ hội làm quen với học trò mới.

Quá nhiều yếu tố quay lưng với. Vậy nên trước tuyển Việt Nam, rất khó để Myanmar thi đấu với một sự quyết tâm và tinh thần máu lửa cao như thường thấy.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar Việt Nam (3-4-3): Lê Giang, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tài Lộc, Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son. Myanmar (4-3-3): Pyae Phyo Aung; Thet Hein Soe, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Aung Hlaing Win; Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant; Aung Naing Win, Than Paing, Maung Maung Lwin. Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Myanmar