Cả Hollywood đang bàn tán về màn hóa “nữ thần Athena" của một mỹ nhân: Đẹp đến mức mỗi lần xuất hiện đều thành tâm điểm

Đồng hành cùng chiến dịch quảng bá bom tấn The Odyssey, Zendaya liên tục gây chú ý khi xuất hiện tại London và New York với ba tạo hình thảm đỏ khác nhau, đều được hoàn thiện bằng những tuyệt tác Haute Joaillerie của Chopard. Sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và nghệ thuật chế tác trang sức góp phần khắc họa hình ảnh một "nữ thần Athena" hiện đại, đồng điệu với vai diễn của nữ diễn viên trong tác phẩm mới của đạo diễn Christopher Nolan.

Ngay từ những suất chiếu sớm, The Odyssey đã trở thành tâm điểm của giới điện ảnh quốc tế. Bộ phim được đánh giá là một trong những dự án tham vọng nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, đồng thời là tác phẩm mở màn có điểm số đánh giá cao nhất từ trước đến nay của vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar. Quy mô sản xuất, kỹ thuật ghi hình cùng cách tái hiện thiên sử thi Hy Lạp trên màn ảnh rộng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Giữa dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi lớn, Zendaya là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Không chỉ bởi màn thể hiện trên màn ảnh, hành trình quảng bá của cô cũng cho thấy sự nhất quán trong cách xây dựng hình ảnh khi cả ba lần xuất hiện tại London và New York đều gắn liền với các thiết kế Haute Joaillerie của Chopard.

Zendaya gây sốt với tạo hình nữ thần Athena trên thảm đỏ

Ba lần xuất hiện, ba tuyệt tác Haute Joaillerie

Trong lần đầu tiên xuất hiện tại London, Zendaya lựa chọn chiếc vòng cổ Haute Joaillerie chế tác từ vàng trắng 18K, đính kim cương với tổng trọng lượng hơn 76 carat. Điểm nhấn của thiết kế là viên kim cương trung tâm nặng hơn 12 carat được đặt ở vị trí thấp nhất của tổng thể nhiều tầng.

Điều tạo nên sức hút của mẫu trang sức không chỉ nằm ở kích thước viên đá chủ mà còn ở cách Chopard xử lý tỷ lệ giữa các viên kim cương. Những viên đá có kích thước tăng dần được sắp xếp theo đường cong tự nhiên của phần cổ, tạo cảm giác liền mạch thay vì chia thành nhiều lớp tách biệt.

Khi người đeo chuyển động, ánh sáng lan tỏa trên toàn bộ thiết kế trước khi hội tụ vào viên kim cương trung tâm, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Kết hợp cùng bộ váy mang phom dáng điêu khắc, tổng thể giúp Zendaya nổi bật trên thảm đỏ với hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch.

Trong lần xuất hiện thứ hai tại London cùng ngày, nữ diễn viên thay đổi phong cách với đôi hoa tai chandelier thuộc bộ sưu tập Haute Joaillerie.

Đây là thiết kế thể hiện rõ kỹ thuật chế tác khớp nối đặc trưng của Chopard. Thay vì tạo thành một khối cứng, các cụm kim cương được liên kết bằng những mắt nối nhỏ có độ linh hoạt cao, cho phép từng phần chuyển động độc lập theo từng cử động của người đeo.

Bố cục kim cương cũng được xử lý theo nhịp điệu rõ ràng. Những viên đá lớn đóng vai trò tạo điểm nhấn, trong khi các viên nhỏ hơn giúp kết nối và mở rộng bề mặt phản chiếu ánh sáng. Nhờ đó, đôi hoa tai vẫn giữ được sự thanh thoát dù sở hữu lượng kim cương đáng kể, đồng thời tôn lên đường nét gương mặt của Zendaya.

Đến buổi công chiếu tại New York, nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn một thiết kế Haute Joaillerie khác với đôi hoa tai dáng dài bằng vàng trắng và kim cương.

Khác với mẫu chandelier trước đó, thiết kế lần này được xây dựng theo cấu trúc tuyến tính. Các viên kim cương được sắp xếp theo chiều dọc với khoảng cách tính toán kỹ lưỡng để ánh sáng có thể truyền xuyên suốt toàn bộ thiết kế, tạo nên hiệu ứng lấp lánh đồng đều từ trên xuống dưới.

Kiểu dáng kéo dài cũng giúp tạo hiệu ứng thị giác, tôn phần cổ và đường nét gương mặt, đồng thời hướng sự chú ý vào biểu cảm của Zendaya. Kết hợp với tạo hình lấy cảm hứng từ nữ thần Athena trong The Odyssey, đôi hoa tai góp phần hoàn thiện hình ảnh của nhân vật mà cô đảm nhận.

Điểm chung của cả ba bộ trang sức là đều sử dụng kim cương trắng – chất liệu gắn liền với hình tượng các sử thi Hy Lạp và cũng là lựa chọn nhất quán của Chopard trong chiến dịch lần này.

Thay vì sử dụng đá quý nhiều màu sắc để tạo tương phản, nhà chế tác Thụy Sĩ tập trung khai thác vẻ đẹp tinh khiết của kim cương thông qua cách xử lý ánh sáng, tỷ lệ và kết cấu. Nhờ đó, mỗi thiết kế có thể tạo nên những lớp phản chiếu khác nhau tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng.

Sự đồng điệu giữa ngôn ngữ thiết kế của Chopard và hình ảnh mà Zendaya xây dựng cũng góp phần tạo nên dấu ấn cho hành trình quảng bá The Odyssey. Không chỉ xuất hiện với những bộ trang phục mang cảm hứng thần thoại, nữ diễn viên còn lựa chọn các thiết kế trang sức giúp hoàn thiện hình tượng "nữ thần Athena" hiện đại – thanh lịch, mạnh mẽ và giàu chiều sâu.

Thông qua ba lần xuất hiện liên tiếp tại London và New York, Zendaya tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình trên cả thảm đỏ lẫn trong thế giới thời trang cao cấp, đồng thời cho thấy cách những tuyệt tác Haute Joaillerie có thể trở thành một phần của câu chuyện điện ảnh, thay vì chỉ đóng vai trò phụ kiện đi kèm.